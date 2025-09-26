Τσιάρας: Δεν θα γίνουν πληρωμές επιδοτήσεων χωρίς ελέγχους – «Πυρά» από την αντιπολίτευση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους. Πληρωμές επιδοτήσεων δεν μπορεί να γίνουν χωρίς ενδελεχείς και συστηματικούς ελέγχους» ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Τσιάρας απαντώντας στη Βουλή, σε σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Χριστίνας Σταρακά και του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκκαλη.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε πως «αυτή τη στιγμή με όλα όσα έχουν προηγηθεί -με βάση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί πολύ στενά την εξέλιξη που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ- πληρωμές επιδοτήσεων χωρίς να έχουν προηγηθεί ενδελεχείς, συστηματικοί, διασταυρωτικοί και πραγματικοί έλεγχοι δεν μπορεί να γίνουν» τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τις ροές των ευρωπαϊκών πόρων, δημιουργώντας επιτέλους έναν αξιόπιστο Οργανισμό που με διαφάνεια και δικαιοσύνη θα διανέμει τους πόρους χωρίς να υπάρχει καμία αμφισβήτηση».

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως «προφανώς κάποιες πληρωμές επιδοτήσεων που ήδη βρίσκονται στην ολοκλήρωσής τους, όπως είναι για το Deminis των ζωοτροφών των 63 εκατ. ευρώ που αφορά μέχρι και τον Ιούνιο του 2025, όπως και τα φερτά υλικά στην Θεσσαλία θα γίνουν», όμως «υπάρχει και μια άλλη σειρά πληρωμών για τις οποίες θα πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερα να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι κάτι για το οποίο υπάρχει μια σκληρή δουλειά που γίνεται από την πλευρά των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ ώστε οι ευρωπαϊκοί αυτοί πόροι να φτάσουν στους πραγματικούς αγρότες μας μετά από ελέγχους». Για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είπε ότι είναι ενήμερη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι έλεγχοι, είπε ο υπουργός «αυτή την στιγμή γίνονται σε πολλά επίπεδα και αυτός είναι ο πραγματικός λόγος καθυστέρησης» και ο κ. Τσιάρας επισήμανε με νόημα ότι «οι έλεγχοι αυτοί έχουν και ευρήματα, που θα τα εντοπίσουμε και ενδεχομένως θα τα παρουσιάσω και εγώ ο ίδιος το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταλάβουμε όλοι πώς θα πρέπει να εισέλθουμε στην επόμενη ημέρα».

Το μήνυμα, που όπως είπε ο κ. Τσιάρας που θέλω να «στείλουμε προς τους έντιμους παραγωγούς και κτηνοτρόφους είναι ότι θα μετεξελίξουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έναν Οργανισμό που με απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη θα διανέμει τους ευρωπαϊκούς πόρους, χωρίς να αφήνει καμία αμφισβήτηση σε κανέναν».

Ο υπουργός επισήμανε ότι «το να ενσωματώσει κανείς έναν ελεγκτικό μηχανισμό μέσα σε μια διαδικασία ροής πληρωμών που κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι εύκολο, ούτε μπορεί να γίνει με μια ταχύτητα που όλοι θα θέλαμε».

Το σχέδιο εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Τσιάρας, σχετικά με το σχέδιο εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ήταν αναγκαίο καθώς «η συνολική λειτουργία του Οργανισμού δεν ανταποκρινόταν στο ευρωπαϊκό πρότυπο. Συμφωνήσαμε με την ΕΕ σε ένα σχέδιο αρχικά 45 σημείων, που στην πορεία του χρόνου έγιναν 54. Το χρονοδιάγραμμα ήταν ενός έτους. Έγινε μια τιτάνια προσπάθεια και πραγματικά αυτά που προβλεπόντουσαν είχαν ολοκληρωθεί». Οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε «προέκυψαν στην πορεία υλοποίησης αυτού του αρχικού σχεδίου και στην ουσία προέκυψε ένα δεύτερο Action Plan. Και αυτό που μας ζητήθηκε είναι να υπάρχει υψηλότερης ανάλυσης γεωαποτύπωση για τα τρία τελευταία χρόνια των αγροτεμαχίων που επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η ημερομηνία της 4ης Οκτωβρίου που ήταν για την παρουσίαση του σχεδίου εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει μετατεθεί για ένα μήνα αργότερα, για τις 4 Νοεμβρίου λόγω του «κενού» μήνα Αυγούστου. Μια μετάθεση που όπως είπε «δεν την ζητήσαμε εμείς, αλλά αυτός μήνας επιπλέον προέκυψε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς εμάς γιατί μέσα στο διάστημα αυτό υπήρχε ο Αύγουστος που είναι ένας κενός μήνας και για εμάς αλλά και για εκείνους».

Ο κ. Τσιάρας, πρόσθεσε ότι «όταν ολοκληρώσαμε το σχέδιο εξυγίανσης των 54 σημείων, θα μπορούσαμε να είχαμε κλείσει το “Αction Plan I” -όπως θα μπορούσαμε να πούμε- αλλά ζητήθηκε και δόθηκε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια παράταση έξι μηνών ενόψει του προγραμματισμού της κυβέρνησης να μεταφέρει – ενσωματώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και είναι δεδομένο ότι αυτή η μετεξέλιξη πρέπει να είναι και υπό την στενή παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

«Η σύσταση -το καμπανάκι- της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι εάν μια χώρα δεν συμμορφώνεται με τα δεδομένα που θέτει δεν θα λάβει τους πόρους, αυτό προφανώς είναι μια πραγματικότητα. Γι’ αυτό άλλωστε και εργαζόμαστε σκληρά για να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκοί πόροι και να μην αφήσουμε καμία χαραμάδα ανοικτή» είπε ο υπουργός.

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε πολλές φορές ότι «εάν δεν κάνουμε όλα όσα επιβάλλει αυτή την στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε μέσω του σχεδίου δράσης είτε μέσω των διασταυρωτικών ελέγχων που πρέπει να ενσωματώσουμε πριν τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ προφανώς θα μπουν σε διακινδυνεύσει η ευρωπαϊκοί πόροι» κάτι που κανείς μέσα στο κοινοβούλιο αλλά και κανείς πουθενά δεν θέλει να συμβεί».

Σχολιάζοντας τις αναφορές περί «γαλάζιου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ» ο υπουργός είπε ότι «δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο οι δηλώσεις για τους βοσκοτόπους της βιολογικής κτηνοτροφίας που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα ή οι δηλώσεις για την βιολογική μελισσοκομεία που καλύπτουν το σύνολο των κυψελών της επικράτειας»! Πρέπει είπε ο κ. Τσιάρας «να κάνουμε όλοι μαζί ένα βήμα και εάν δε στείλουμε ένα αυστηρό παιδαγωγικό μήνυμα προφανώς θέλουμε να μείνουμε εκεί όπου ήμασταν πριν».

Τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ο υπουργός «είναι διαχρονικά και ξέρετε συνολικά στον Οργανισμό έχουν καταλογιστεί πρόστιμα ύψους 2,8 δισ. ευρώ και δεν είναι η πρώτη φορά τώρα με τα 415 εκατ. ευρώ ή με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Υπενθύμισε ότι η πρωτοβουλία της εξυγίανσης έγινε από αυτή την κυβέρνηση σε χρόνο πολύ νωρίτερα, «ο ίδιος άλλωστε ενημέρωσα και την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, και μάλιστα αυτή η πρωτοβουλία ήταν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Για τα βιολογικά προϊόντα, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι «υπάρχουν πολλά ευρήματα που δεν προκύπτουν μόνο από το γεγονός ότι το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης έχει άρει την πιστοποίηση για έξι μήνες από τρεις πιστοποιητικούς φορείς αλλά και από τους ελέγχους που γίνονται αυτή τη στιγμή» σημειώνοντας ότι όταν αναγγέλθηκαν οι έλεγχοι υπήρξε μια αθρόα αποχώρηση φαινομενικών δικαιούχων.

Για τις επιδοτήσεις στην κτηνοτροφία, ο υπουργός ανέφερε ότι «εκτός από το το Deminimis των ζωοτροφών των 63 εκατ. ευρώ που αφορά μέχρι και τον Ιούνιο του 2025, έχουν ήδη εγκριθεί άλλα 20 εκατ. ευρώ για τις αποζημιώσεις των θανατοθέντων ζώων και διαβεβαιώνω ότι η προσπάθεια για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου -με την εξεύρεση του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου- θα γίνει, αλλά μεσούσης της περιόδου που η ευλογιά είναι σε έξαρση αυτό δεν επιτρέπεται να γίνει από τους Κανονισμούς της ΕΕ».

Για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και της πανώλης, ο κ. Τσιάρας είπε ότι «είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 687/2020 όπου υπάρχουν συγκριμένα υποχρεωτικά βήμα για ένα κράτος-μέλος προκειμένου να αντιμετωπίσει ζωονόσους» ενώ για τις αποζημιώσεις είπε πως «αυτές που δίνονται είναι πολύ υψηλότερες από τα 95 ευρώ που δίνουν οι άλλες χώρες, γιατί έπρεπε να στηριχθεί ο Έλληνας κτηνοτρόφος, όπως και καμία άλλη χώρα δεν αποζημιώνει εάν διαπιστωμένα δεν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα βιοασφάλειας».

Χαρίτσης: «Η ΝΔ μετατρέπει την Εξεταστική σε παρωδία»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης καταλόγισε στην παράταξη της ΝΔ ότι μετατρέπει την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε παρωδία «επιβάλλοντας μονοκομματικό προεδρείο, αποκλείει μάρτυρες και καλεί μάρτυρες που δεν είναι στη ζωή και μετά κάνει ό,τι μπορεί για να οδηγήσει και αυτή την περίπτωση σε συγκάλυψη». Αλλά αυτό «το πολύκροτο σκάνδαλο έχει καταγραφεί ως η μεγαλύτερη πληγή για τον αγροτικό κόσμο τα τελευταία χρόνια». Δεν πρόκειται, είπε ο κ. Χαρίτσης, «για μια δυσλειτουργία ενός ακόμη Οργανισμού αλλά για μια συστηματική και συστημική διάλυση ενός μηχανισμού που έχει αναλάβει τον πολύ κρίσιμο ρόλο να διαχειρίζεται τις ενισχύσεις του αγροτικού κόσμου». Μια διάλυση που, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ήταν «για να λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου της ροής του κοινοτικού χρήματος, διορισμών, εξαγοράς συνειδήσεων και ψήφων τελικά».

Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ότι η διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει άμεσες και οδυνηρές συνέπειες στον πρωτογενή τομέα, στην παραγωγή, το εισόδημα και την αξιοπιστία της «χώρας μας στην Ευρώπη». Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς είπε ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ πριν από ένα χρόνο τέθηκε σε επιτήρηση για 12 μήνες γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε σωρεία προβλημάτων και ελλείψεων» και «ένας Οργανισμός κλειδί είχε κριθεί αναξιόπιστος». Η κυβέρνηση της ΝΔ σχολίασε «εμφανίσθηκε στην Ευρώπη για μια ακόμη φορά ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί με αξιοπιστία, με εγκυρότητα ευρωπαϊκούς πόρους» Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να παρουσιάσει ένα Action plan μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 και το σχέδιο που καταθέσατε τον Ιούνιο και αυτό κρίθηκε ανεπαρκές και δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού», είπε ο κ. Χαρίτσης. Επέκρινε την κυβέρνηση ότι, εάν και κατ’ επανάληψη η Αντιπολίτευση έχει ζητήσει ενημέρωση για αυτό το σχέδιο – οδικό χάρτη των πληρωμών και της αναβάθμισης του ΟΠΕΚΕΠΕ- αλλά η κυβέρνηση το αρνείται.

Επισήμανε ότι οι παρατηρήσεις της Επιτροπής δεν είναι σε τεχνικά ζητήματα αλλά σε ουσιαστικά και πλέον έχουμε την προειδοποίηση ότι εάν όλα αυτά δεν βελτιωθούν θα έχουμε την αναστολή των μηνιαίων και των ενδιάμεσων επιδοτήσεων. Χωρίς τις οποίες όλος ο τομέας, που είναι καταρρακωμένος θα οδηγηθεί την καταστροφή.

Για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς είπε ότι «δεν είχε ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν υπάρχει έγγραφο να μας το καταθέσετε, αλλά ήταν μια απόφαση χωρίς διαβούλευση με τους αγρότες και εγγυήσεις ότι η λύση αυτή είναι συμβατή με τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και από αυτά δημιουργούνται νέα ερωτήματα και ανασφάλεια».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς απέρριψε τα περί διαχρονικής παθογένειας στο ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι στην πραγματικότητα «έχουμε ένα γαλάζιο σκάνδαλο, μια πυραμίδα διαφθοράς που στην κορυφή της είναι το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης». Αυτό που έχει γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρόσθεσε «θα μας ακολουθεί και στο μέλλον, με διορθώσεις, αιρεσιμότητες και προϋποθέσεις που θα θέτει η Κομισιόν για τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείτε στον αγροτικό τομέα».

Ο κ. Χαρίτσης είπε «δεν έχει κανείς δικαίωμα να παίζει κορώνα – γράμματα το μέλλον του αγροτικού κόσμου στην χώρα μας. Σταματήστε να παίζετε άλλο με τον μόχθο και την αγωνία χιλιάδων αγροτών. Δεσμευτείτε ότι οι αγρότες δεν θα πληρώσουν το σκάνδαλό σας και δεν θα χάσουν χρήματα από τις επιδοτήσεις που δικαιούνται ». Επισήμανε ότι από τις απαντήσεις του Υπουργού που έλαβε «τελικά, δεν μπορείτε να μας δεσμευτείτε για την ροή των χρηματοδοτήσεων και τον κίνδυνο αναστολής που είναι και τα κρίσιμα».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Χριστίνα Σταρακά ανέφερε πως οι επιδοτήσεις αφορούν την επιβίωση των αγροτών αλλά και την αξιοπιστία του κράτους. Σήμερα είπε παραμένουν απλήρωτες ενισχύσεις πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, χρήματα που έπρεπε να είχαν καταβληθεί ήδη από τα τέλη Ιουνίου και λείπουν όχι μόνο από τους αγρότες αλλά και την αγορά. Παράλληλα, ανέφερε η βουλευτής έχουμε και ποινές, με ποσοστιαία περικοπή των ποσών για κάθε μήνα καθυστέρησης κάτι που σημαίνει ότι χάνονται πόροι και για την Ελλάδα αλλά και για τους αγρότες μας. Η κ. Σταρακά είπε πως κυβέρνηση «κρύβει τις καθυστερήσεις πίσω από το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανάγκη διασταυρωτικών ελέγχων κ.λπ.». Οι αγρότες ανέφερε «σας είχαν ενημερώσει εγκαίρως ότι θα υπήρχαν καθυστερήσεις από τις 30 Ιουνίου 2025».

Η βουλευτής έθεσε το θέμα με τον ΑΤΑΚ που πρέπει να συμπληρωθεί στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ λέγοντας ότι ένα δεν ληφθούν άμεσα αποφάσεις, χιλιάδες στρέμματα αγροτεμαχίων κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της επιλεξιμότητας και οι παραγωγοί εκτός των ενισχύσεων. Η κ. Σταρακά, αναφερόμενη στους κτηνοτρόφους, είπε ότι σήμερα «βιώνουν ολική καταστροφή από την ευλογιά, που έχει καταφέρει να θανατώσει 300.000 ζώα» και ζήτησε άμεσες αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, για την πλήρη ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου σε όσους επλήγησαν από την πανώλη και την ευλογιά».

Για το πρόγραμμα της ανασύστασης, είπε η βουλευτής είχε ανακοινωθεί ότι θα ξεκινούσε στα μέσα Ιουλίου και ακόμα οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει τίποτα. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επίσης, σημείωσε ότι υπάρχουν επιπροσθέτως 30.000 θανατώσεις από τον καταρροϊκό πυρετό, ασθένεια που δεν αποζημιώνεται, ενώ έθεσε και το θέμα του εμβολίου. Δεν υπάρχει οργανωμένο και σοβαρό σχέδιο, είπε, για την ευλογιά. Η κατάσταση των αγροτών και των κτηνοτρόφων τόνισε η βουλευτής «είναι παραπάνω από απελπιστική, βρίσκονται χωρίς εισόδημα και μέλλον. Σας ζητούν σχέδιο, οργάνωση και χρονοδιάγραμμα των πληρωμών τους». Η βουλευτής ανέφερε πως «οι συνεταιρισμοί είδη κινούνται νομικά για αναζήτηση ποινικών ευθυνών».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης από την δική του πλευρά ανέφερε ότι «πέρυσι όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε σε επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβεβαιώνατε πως θα κατατεθεί ένα συγκριμένο σχέδιο αλλά πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά καθώς πριν από λίγο καιρό η Κομισιόν είπε ότι το σχέδιο δεν είναι επαρκές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Επιτροπής» σημειώνοντας ότι εάν ένα κράτος-μέλος δεν υποβάλει αποδεκτό σχέδιο δράσης στην προθεσμία που είναι η 2η Οκτωβρίου «η Επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων πληρωμών ή των ενδιάμεσων πληρωμών».

Αυτό, είπε ο βουλευτής «δεν είναι κινδυνολογία ή λαϊκισμός, όπως μας έλεγαν κάποιοι, εδώ και πέντε μήνες που προειδοποιούσαμε». Οι πληρωμές είπε ο κ. Κόκκαλης είναι πολλές και για όλο τον πρωτογενή τομέα. Τους τίμιους και σωστούς αγρότες τόνισε «δεν τους ενδιαφέρει εάν εσείς κάνετε ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί αυτοί δεν έφταιξαν σε τίποτα και αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ