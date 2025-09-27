Ντόναλντ Τραμπ: Ζήτησε από τη Microsoft να απολύσει την υφυπουργό Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Μπάιντεν

Enikos Newsroom

διεθνή

Λίζα Μόνακο, Microsoft

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι η Microsoft θα πρέπει να απολύσει τη Λίζα Μόνακο – υφυπουργό Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Μπάιντεν – την οποία ο τεχνολογικός κολοσσός προσέλαβε πρόσφατα.

Η αξίωση Τραμπ για απόλυση της Μόνακο είναι άλλο ένα παράδειγμα της εκστρατείας αντεκδίκησης που έχει ξεκινήσει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εναντίον πρώην αξιωματούχων των κυβερνήσεων Ομπάμα και Μπάιντεν, τους οποίους κατηγορεί για το «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του.

«Θεωρώ πως η Microsoft θα έπρεπε να τερματίσει αμέσως τη σύμβαση εργασίας της Λίζα Μόνακο», υπογραμμίζει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, χαρακτηρίζοντας «διεφθαρμένη» την 57χρονη πρώην υφυπουργό Δικαιοσύνης.

Η Microsoft προσέλαβε τη Μόνακο για να αναλάβει επικεφαλής διεθνών υποθέσεων και, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος Τραμπ, θα χειρίζεται εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες. «Αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ιδίως δεδομένων των συμβάσεων μεταξύ της Microsoft και της αμερικανικής κυβέρνησης», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν την Πέμπτη σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι (2013-2017), κίνηση που χαιρετίστηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιες φορές νιώθουμε ότι «πέφτουμε» από ύψος στον ύπνο; Γιατρός δίνει την εξήγηση

Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Νέα ενίσχυση στις 13 Περιφέρειες για προεντάξεις έργων

ΔΥΠΑ-ΕΛΓΟ: Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη διαχείριση ζωονόσων στην Θεσσαλ...

Κουραστήκατε από το 5G; Η Qualcomm λέει ότι το 6G θα είναι εδώ πριν το τέλος του κόσμου

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
05:14 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Μεξικό: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι και τουρίστες

Περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή στο νοτιοανατολικ...
03:46 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Πρόεδρος Ιράν: Δεν θα αποχωρήσουμε από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων παρά την επαναφορά κυρώσεων

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του δεν θα αποχωρήσει από τη Συνθ...
03:00 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

NBC News: Το Πεντάγωνο εξετάζει σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξετάζουν σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας...
02:28 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα Υόρκη: Διαδήλωση κατά του πολέμου στη Γάζα πριν από την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον ΟΗΕ – ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, όπου μίλησε στη Γενική ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος