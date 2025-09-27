Κιμ Γιονγκ Ουν: Ζητάει την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας – Ανησυχία στη Νότια Κορέα

διεθνή

Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε εντολή να χρησιμοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για την ενίσχυση του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, προκειμένου «να θωρακιστεί η ασπίδα και να ακονιστεί το σπαθί» για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Κατά τη συνάντησή του την Παρασκευή με κορυφαίους αξιωματούχους και επιστήμονες των ερευνητικών κέντρων για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, ο Κιμ έκανε λόγο για «ζωτικής σημασίας, ύψιστη προτεραιότητα».

«Ο σύντροφος Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι πρέπει διαρκώς να ισχυροποιούμε και να εκσυγχρονίζουμε την πυρηνική ασπίδα και το σπαθί που μπορούν να εγγυηθούν αξιόπιστα την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια και τα συμφέροντά μας», αναφέρει μεταξύ άλλων το KCNA.

Η Βόρεια Κορέα ακολουθεί εδώ και δεκαετίες ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένης μιας απόρρητης επιχείρησης εμπλουτισμού ουρανίου χάρη στην οποία δύναται να παράγει έως και 20 πυρηνικά όπλα ετησίως, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ.

Η Νότια Κορέα εκφράζει την έντονη ανησυχία της

Ο Νοτιοκορεάτης ΥΠΕΞ Τσο Χιουν εξέφρασε στον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ την «έντονη ανησυχία» της Σεούλ σχετικά με τη στρατιωτική συνεργασία Ρωσίας και Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας.

Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν χθες Παρασκευή στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Νότια Κορέα καταδίκασε τη στρατιωτική βοήθεια που παρείχε η Βόρεια Κορέα στη Ρωσία για τον πόλεμο με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης βορειοκορεατικών στρατευμάτων και της προμήθειας όπλων.

