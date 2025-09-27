Νέα Υόρκη: Διαδήλωση κατά του πολέμου στη Γάζα πριν από την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον ΟΗΕ – ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, όπου μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν ενάντια στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Η ατμόσφαιρα στην πόλη ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς οι συγκεντρωμένοι θέλησαν να στείλουν ηχηρό μήνυμα την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέβαινε στο βήμα.

🪧 Hundreds of protesters gathered in New York City’s Times Square as Netanyahu addressed the UN General Assembly ➡️ The protest coincided with a walkout by state delegations inside the UN hall as Netanyahu began his speech pic.twitter.com/CjuVRi8Bo5 — Anadolu English (@anadoluagency) September 26, 2025

Οι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, φορούσαν μαντίλες και ύψωναν πλακάτ με συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη», «Σταματήστε τη λιμοκτονία στη Γάζα» και «Εμπάργκο όπλων τώρα». Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την Τάιμς Σκουέρ και κατέληξε στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, με το πλήθος να φωνάζει: «Νετανιάχου, δεν μπορείς να κρυφτείς, σε κατηγορούμε για γενοκτονία».

US Correspondent @Stone_SkyNews reports from New York where a pro-Palestine protest is taking place. Earlier, Israeli PM Benjamin Netanyahu was met with a walkout at the UN General Assembly when he took to the podium to speak.https://t.co/6qZoMpsOBT 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/iMi6XwW3H9 — Sky News (@SkyNews) September 26, 2025

Την ίδια ώρα, μέσα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, ο Νετανιάχου επιτέθηκε στις δυτικές χώρες που στηρίζουν τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Η τοποθέτησή του προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς αρκετοί αντιπρόσωποι αποχώρησαν από την αίθουσα μόλις πήρε τον λόγο.