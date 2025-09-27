Νέα Υόρκη: Διαδήλωση κατά του πολέμου στη Γάζα πριν από την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον ΟΗΕ – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα Υόρκη: Διαδήλωση κατά του πολέμου στη Γάζα πριν από την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον ΟΗΕ – ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, όπου μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν ενάντια στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Η ατμόσφαιρα στην πόλη ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς οι συγκεντρωμένοι θέλησαν να στείλουν ηχηρό μήνυμα την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέβαινε στο βήμα.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, φορούσαν μαντίλες και ύψωναν πλακάτ με συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη», «Σταματήστε τη λιμοκτονία στη Γάζα» και «Εμπάργκο όπλων τώρα». Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την Τάιμς Σκουέρ και κατέληξε στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, με το πλήθος να φωνάζει: «Νετανιάχου, δεν μπορείς να κρυφτείς, σε κατηγορούμε για γενοκτονία».

Την ίδια ώρα, μέσα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, ο Νετανιάχου επιτέθηκε στις δυτικές χώρες που στηρίζουν τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Η τοποθέτησή του προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς αρκετοί αντιπρόσωποι αποχώρησαν από την αίθουσα μόλις πήρε τον λόγο.

