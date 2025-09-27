Γιώργος Μπαρτζώκας: «Ευχαριστώ τους προέδρους για την άμεση βοήθεια στο playmaking»

αθλητισμός

Γιώργος Μπαρτζώκας, Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Super Cup, επικρατώντας της Καρδίτσας στον ημιτελικό. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε κυρίως στην αμυντική εικόνα της ομάδας του μετά το πρώτο πεντάλεπτο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην άμεση ενίσχυση με την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά, ευχαριστώντας δημόσια τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

«Κάναμε μια σοβαρή εμφάνιση. Ήμασταν καλοί αμυντικά από το 5′ και μετά. Πήραμε μία διαφορά, κρατήσαμε την Καρδίτσα χαμηλά και μετά έγινε λίγο διαδικαστικό το παιχνίδι. Σοβαρή η εμφάνισή μας, όποιος έπαιξε ήταν στο πνεύμα του πώς πρέπει να παίζουμε και πώς θέλουμε να παίζουμε. Η Καρδίτσα θα έχει και ευρωπαϊκή πορεία, με ταξίδια· είναι μια εμπειρία που πρέπει να ζήσεις», είπε αρχικά ο τεχνικός του Ολυμπιακού.

Στη συνέχεια, ο Μπαρτζώκας μίλησε για την προσθήκη του Γάλλου γκαρντ και την ανάγκη της ομάδας για περισσότερη δημιουργία: «Ήθελα να ευχαριστήσω τους προέδρους για την πολύ άμεση και καίρια βοήθεια που προσέφεραν στην ομάδα. Με τον Κίναν Έβανς εκτός, χρειαζόμασταν κι άλλο playmaking, ούτως ή άλλως. Θέλαμε έναν άσο και πιστεύουμε ότι ο Ντιλικινά είναι τέτοιος. Πρέπει ν’ αμυνθεί καλά στην περιφέρεια, θα παίξει απλά, όπως εμείς θέλουμε. Πιστεύουμε πολύ σε αυτόν τον παίκτη. Ο Φουρνιέ μάς είπε τα καλύτερα για τον χαρακτήρα του και για το πόσο ανταγωνιστικός είναι. Πόιντ γκαρντ θα παίξει σε εμάς, για εμάς είναι ιδιαίτερος αυτός ο ρόλος. Μπορεί να μαρκάρει τρεις θέσεις και μας δίνει εξαιρετική ευελιξία σε αυτό το κομμάτι».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως η ομάδα έχει τα χαρακτηριστικά για να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες: «Έχουμε ποιότητα, μπορούν όλοι να καταλάβουν πού πρέπει να δώσουν την μπάλα. Εμείς, σαν σταφ, κατευθύνουμε το παιχνίδι στα δυνατά σημεία κάθε παίκτη. Είμαστε πολύ καλοί στο να μπλοκάρουμε σουτ ψηλά, έχουμε ταχύτητα. Η ομάδα είχε συνηθίσει να παίζει με έναν τρόπο που είχε πολλά θετικά· είχαμε τον Φαλ, που τα τελευταία πέντε χρόνια είχε δημιουργία. Θα προσαρμοστούμε, είμαστε εδώ για να το κάνουμε αυτό. Το σύγχρονο μπάσκετ απαιτεί προσαρμογές απ’ όλους μας. Βλέπετε ότι υπάρχουν τραυματισμοί και οι ομάδες με πολύ μεγάλα μπάτζετ κινούνται για να βρουν παίκτες».

Κλείνοντας, στάθηκε στο βάθος του φετινού ρόστερ και στον μεγάλο αριθμό παιχνιδιών που ακολουθεί: «Υπάρχει κοσμοσυρροή, αλλά και τεράστια ποσότητα παιχνιδιών φέτος. Πρέπει να έχεις 15-16 παίκτες για να παίξουν· όλοι θα παίξουν. Όταν η ομάδα είναι πλήρης, κάποιοι θα μένουν έξω, κάποιοι θα στενοχωριούνται λίγο. Μπορεί να λείπουν 3-4 παίκτες από ένα ματς. Όλοι έχουν την ευκαιρία να παίξουν. Και είναι και τι θέλεις: να παίξεις σε χαμηλότερο επίπεδο ή να είσαι ανταγωνιστικός».

