GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που τρέλανε τους κριτές – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

Media

GNTM, Ξένια

Η Ξένια, 25 ετών, με ύψος 1,78 μ., κατάγεται από τη Ρωσία, αλλά μεγάλωσε στον Πύργο Ηλείας. Σπούδασε αρχικά στην Κέρκυρα και αργότερα στην Αθήνα, ενώ κατάφερε να συνδυάσει την αγάπη της για την κίνηση και την εμφάνιση με τρεις διαφορετικούς ρόλους: cheerleader, προπονήτρια και μοντέλο.

Λίγο πριν από την audition στο GNTM, δήλωσε με αυτοπεποίθηση: «Η εικόνα μου με ταΐζει». Η ίδια αποκάλυψε πως δεν αποχωρίζεται ποτέ τον «τυχερούλη» της, ένα μικρό λούτρινο αρκουδάκι που τη συνοδεύει σε κάθε της βήμα. Στο πλευρό της βρέθηκε και η μητέρα της, η οποία τόνισε ότι τη στηρίζει σε όλα. Η απουσία του πατέρα της, που έχει φύγει από τη ζωή, την έκανε να συγκινηθεί, λέγοντας ότι τον νιώθει πάντα κοντά της ως «φύλακα άγγελο».

Κατά την παρουσία της στο πλατό, οι κριτές τής ζήτησαν να καθίσει στην καρέκλα του κριτή, καθώς ο Λάκης Γαβαλάς και ο Έντι Γαβριηλίδης βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σκαλοπάτι. «Τεράστια τιμή να κάθεσαι στην καρέκλα του κριτή», σχολίασε η ίδια. Το περασμένο καλοκαίρι συμμετείχε ως κομπάρσος σε ισπανική ταινία με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe, εμπειρία που, όπως λέει, της άνοιξε τον δρόμο προς το μόντελινγκ, στο οποίο θέλει πλέον να αφοσιωθεί επαγγελματικά.

Η επιτροπή εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά της, επισημαίνοντας όμως ότι χρειάζεται «δυνατό στομάχι» και βελτίωση στο περπάτημά της. Παρά τις παρατηρήσεις, η Ξένια πέρασε στην επόμενη φάση με πέντε «ναι», δείχνοντας ότι έχει τα φόντα να ξεχωρίσει.

