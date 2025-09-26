«Βόμβα» στις ΗΠΑ: Το όνομα του Έλον Μασκ εμφανίζεται στα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν, καθώς φαίνεται ότι ο εκλιπών είχε επαφές (και) με τον Έλον Μασκ.

Έλον Μασκ: Αποκαλύψεις-σοκ για τον πατέρα του – Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 5 παιδιών του

Αυτό φαίνεται σε έγγραφο που δημοσιοποίησαν την Παρασκευή (26/9) γερουσιαστές των Δημοκρατικών, αναφορικά με τις επιχειρηματικές υποθέσεις του πρώην καταδικασμένου για εγκλήματα σεξουαλικής φύσης που πέθανε μέσα στις φυλακές, ενώ εξέτιε την ποινή του.

Σύμφωνα με το Newsweek, οι Γερουσιαστές δημοσιοποίησαν έξι σελίδες αρχείων από την περιουσία του Τζέφρι Επστάιν, οι οποίες δείχνουν ότι  διατηρούσε δεσμούς με μερικούς από τους πλουσιότερους και πιο ισχυρούς άνδρες στον κόσμο.

Τα έγγραφα, που προέρχονται από το πρόγραμμα του Επστάιν, απαριθμούν – εκτός από τον Έλον Μασκ – επαφές με τον Μπιλ Γκέιτς, τον Στιβ Μπάνον και τον Πίτερ Θιλ, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι γνώριζαν για τη σεξουαλική κακοποίηση εφήβων κοριτσιών.

Ένα αρχείο καταγραφής πτήσης δείχνει επίσης ότι ο Πρίγκιπας Άντριου ταξίδεψε με τον Επστάιναπό το Νιου Τζέρσεϊ στη Φλόριντα.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Εποπτείας των Δημοκρατικών, Σάρα Γκερέρο, δήλωσε: «Πρέπει να είναι σαφές σε κάθε Αμερικανό ότι ο Τζέφρι Επστάιν ήταν φίλος με μερικούς από τους πιο ισχυρούς και πλουσιότερους άνδρες στον κόσμο. Κάθε νέο έγγραφο που παράγεται παρέχει νέες πληροφορίες καθώς εργαζόμαστε για να αποδώσουμε δικαιοσύνη για τους επιζώντες και τα θύματα. Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας δεν θα σταματήσουν μέχρι να εντοπίσουμε όλους όσους εμπλέκονται στα ειδεχθή εγκλήματα του Επστάιν. Είναι καιρός ο Γενικός Εισαγγελέας Μπόντι να δημοσιεύσει όλα τα αρχεία τώρα».

Οι νομοθέτες δήλωσαν ότι τα ονόματα των θυμάτων διαγράφηκαν και περισσότερα αρχεία θα δημοσιευτούν μόλις ολοκληρωθούν οι πρόσθετες διαγραφές.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο, ο Μασκ είχε ισχυριστεί ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν σε αρχεία που αφορούσαν τον Επστάιν και κατηγόρησε την κυβέρνησή του ότι απέκρυπτε πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του προέδρου των ΗΠΑ μαζί του.

Ωστόσο, δεν παρέθεσε καμία απόδειξη για τον ισχυρισμό του ενώ αργότερα φαίνεται να διέγραψε τις αναρτήσεις που είχε κάνει για το θέμα στο X.

