Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε – Μία τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της 26ης Σεπτεμβρίου στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε στην περιοχή της Αιδηψού. Η οδηγός, μια γυναίκα, εγκλωβίστηκε στο όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από τον δρόμο και κατέληξε αναποδογυρισμένο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να βγάλουν τη γυναίκα από το αυτοκίνητο. Η τραυματίας έφερε εκδορές στο πρόσωπο.

Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό, η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για τις πρώτες βοήθειες.