Ντουμπάι: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» πίσω από τα γνωστά πάρτι porta potty – Παγίδευε γυναίκες από την Ουγκάντα με δήθεν δουλειές σε σούπερ μάρκετ

Ο Τσάρλς Μοουεσίγκουα (Charles Mwesigwa), πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο, συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς φέρεται να ήταν επικεφαλής κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών και διοργάνωσης των διαβόητων porta potty πάρτι στο Ντουμπάι. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσα από εκτενή έρευνα του BBC, το οποίο έφερε στο φως μαρτυρίες θυμάτων και σοκαριστικά στοιχεία για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, που σχετίζεται ακόμη και με μυστηριώδεις θανάτους δύο Ουγκαντέζων γυναικών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μοουεσίγκουα στρατολογούσε νεαρές γυναίκες, κυρίως από την Ουγκάντα, υποσχόμενος εργασία σε ξενοδοχεία ή σούπερ μάρκετ. Όμως, όταν έφταναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εγκλωβίζονταν σε ένα δίκτυο πορνείας και εξαναγκάζονταν να συμμετέχουν σε ταπεινωτικές πράξεις για πλούσιους πελάτες. Οι ίδιες αποκάλυψαν ότι τους «φόρτωνε» τεράστια χρέη για δήθεν αεροπορικά εισιτήρια, βίζες και έξοδα διαμονής, με αποτέλεσμα οι οφειλές τους να εκτοξεύονται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Συγκεκριμένα, ο Μοουεσίγκουα καυχιόταν σε μυστική συνομιλία με ρεπόρτερ του BBC ότι είχε «25 κορίτσια διαθέσιμα» έναντι 1.000 δολαρίων τη βραδιά, ενώ για «πιο τρελά πράγματα» οι τιμές ανέβαιναν σημαντικά. Εμφανιζόταν ψύχραιμος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα μπορούσα να κερδίσω το λαχείο και πάλι θα έκανα αυτή τη δουλειά… είναι πια κομμάτι μου». Παράλληλα, καταγράφηκε να ξεφυλλίζει φωτογραφίες γυναικών, δείχνοντας μία και λέγοντας στον δημοσιογράφο: «Θα την απολαύσεις πραγματικά. Αυτήν εδώ».

Οι γυναίκες που εγκλωβίζονταν στο κύκλωμα καταγγέλλουν ότι έπρεπε να ικανοποιούν τις πιο ακραίες επιθυμίες πελατών, κυρίως λευκών Ευρωπαίων. Μία εξ αυτών, η Mia, περιέγραψε ότι μόλις έφτασε στο Ντουμπάι της είπαν ότι ήδη χρωστούσε 2.000 λίρες και μέσα σε δύο εβδομάδες το χρέος είχε διπλασιαστεί. «Χρήματα για αεροπορικά εισιτήρια, για τη βίζα σου, για το μέρος όπου κοιμάσαι, για φαγητό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύεις σκληρά, σκληρά, σκληρά, ικετεύοντας τους άντρες να έρθουν να κοιμηθούν μαζί σου», ανέφερε.

Οι αποκαλύψεις συνδέουν τον Μοουεσίγκουα και με τον θάνατο δύο γυναικών, της Μονίκ Κουράντζι και της Κέιλα Μπιρούντζι, οι οποίες βρέθηκαν νεκρές μετά από πτώση από πολυώροφα κτίρια στο Ντουμπάι. Αν και οι αρχές έκαναν λόγο για αυτοκτονίες, συγγενείς και φίλοι τους καταγγέλλουν ότι οι υποθέσεις δεν διερευνήθηκαν σωστά. Υπάρχουν μάλιστα ενδείξεις ότι ο ίδιος διαχειριζόταν τα διαμερίσματα όπου διέμεναν. Συγγενής της Μονίκ υποστήριξε ότι όταν τον αντιμετώπισε, εκείνος απάντησε: «Δεν είναι η πρώτη που πεθαίνει. Και δεν θα είναι η τελευταία».

Το κύκλωμα φαίνεται πως λειτουργούσε με μεγάλη μυστικότητα. Ο Μοουεσίγκουα χρησιμοποιούσε διαφορετικά ονόματα, φρόντιζε τα συμβόλαια για σπίτια και αυτοκίνητα να μην εμφανίζονται στο όνομά του και πλήρωνε για «προστασία» σε νυχτερινά κέντρα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι κατηγορίες εις βάρος του είναι ψευδείς, ισχυριζόμενος ότι απλώς βοηθούσε γυναίκες να βρουν καταλύματα μέσω ιδιοκτητών ακινήτων και ότι τον ακολουθούσαν στα πάρτι λόγω των πλούσιων γνωριμιών του στο Ντουμπάι. «Όλα αυτά είναι ψευδείς κατηγορίες. Είμαι απλά ένας άνθρωπος που αγαπά τα πάρτι και προσκαλεί μεγάλους πελάτες στα τραπέζια μου, με αποτέλεσμα πολλές κοπέλες να συρρέουν εκεί», είπε.

Παρά τις αρνήσεις του, η Interpol της Ουγκάντας φέρεται να εξέδωσε ερυθρά αναγγελία για τη σύλληψή του, ενώ η πρεσβεία της χώρας στο Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσε ότι «οι έρευνες για την εμπορία ανθρώπων συνεχίζονται και έχουν ληφθεί μέτρα από τις αρχές των ΗΑΕ».