Wall Street Journal: «Ανοιχτός» ο Ντόναλντ Τραμπ για όπλα μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο

Ο ιστότοπος Axios αποκαλύπτει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ την παραχώρηση αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Τόμαχοκ. Το αίτημα κατατέθηκε στη διάρκεια της συνάντησής τους, που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, επικαλούμενη διαρροή από τη συζήτηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να είπε στον Ζελένσκι πως είναι «ανοιχτός» στο ενδεχόμενο να παρασχεθούν στο Κίεβο νέα όπλα μεγάλου βεληνεκούς, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έδωσε καμία συγκεκριμένη δέσμευση κατά τη διάρκεια της συνάντησης που έγινε την Τρίτη.