Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: Γκεστ εμφάνιση στον ημιτελικό του βρετανικού MasterChef

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου έκανε μια ξεχωριστή εμφάνιση στον ημιτελικό του MasterChef UK, που προβάλλεται τη φετινή τηλεοπτική σεζόν στο Ηνωμένο Βασίλειο, βάζοντας τη δική της πινελιά ελληνικής γεύσης στο πασίγνωστο ριάλιτι μαγειρικής.

Η γνωστή μαγείρισσα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τα γυρίσματα που έγιναν στην Ελλάδα, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη γεύση από όσα παρουσίασε στο πλατό.

«Η καρδιά της Ελληνικής Γαστρονομίας χτύπησε δυνατά μέσα από μοναδικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε γωνιά της χώρας» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευσε το βίντεο από τα παρασκήνια των γυρισμάτων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Argiro Barbarigou (@argirobarbarigou)

Σε άλλη ανάρτηση, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου τόνισε πως «το ελληνικό τραπέζι γέμισε με αυθεντικά προϊόντα: Σιτηρά και όσπρια, άγρια χόρτα, βότανα και λαχανικά, χρυσό ελαιόλαδο, κρασί, θαλασσινά, κρέας και πουλερικά».

Κλείνοντας το διαδικτυακό της μήνυμα, σημείωσε πως «μια εμπειρία ταξίδεψε τη φιλοσοφία της Ελληνικής Κουζίνας σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο», υπογραμμίζοντας τον ρόλο της μαγειρικής στην προβολή της Ελλάδας διεθνώς.