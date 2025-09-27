Ντόναλντ Τραμπ: Διέταξε την ανάπτυξη του στρατού στο Πόρτλαντ – «Εξουσιοδοτώ τη χρήση βίας εάν καταστεί αναγκαίο»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: EPA/WILL OLIVER

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε σήμερα την ανάπτυξη του στρατού σε μια νέα πόλη, το Πόρτλαντ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, «εξουσιοδοτώντας τη χρήση βίας εάν καταστεί αναγκαίο».

«Διέταξα τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αναπτύξει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για να προστατεύσει το Πόρτλαντ, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και τις εγκαταστάσεις μας της ICE (της αστυνομίας μετανάστευσης), τις οποίες πολιορκούν μέλη της Antifa και άλλοι εσωτερικοί τρομοκράτες», έγραψε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα του Truth Social.

18:48 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

18:41 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

18:10 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

16:50 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

