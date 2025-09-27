Βελόπουλος: Η εικόνα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη ήταν εικόνα του φτωχού συγγενή

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Βελόπουλος: Η εικόνα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη ήταν εικόνα του φτωχού συγγενή

«Οι χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού αποδεικνύουν ότι είναι εμμονικός με την πράσινη απάτη, τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες και φοβικός με την Τουρκία, σε σχέση με τη μοιρασιά που ο ίδιος είπε για την ευημερία, δηλαδή για μοιρασιά των κοιτασμάτων και συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, ανατολικά της Κρήτης και νοτίως του Καστελλορίζου», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, για τη χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε επίσης: «Ταυτόχρονα, συνάντησε όλους τους σφαγείς των χριστιανών και κανέναν σοβαρό πολιτικό ηγέτη. Η εικόνα του πρωθυπουργού ήταν εικόνα φτωχού συγγενή, που ξεπουλάει τη χώρα στην Τουρκία και εκθέτει την Ελλάδα διεθνώς. Ρεζίλι και θλίψη!».

 

«Είναι μονόδρομος όχι μόνο η παραίτηση Μυλωνάκη, αλλά όλης της κυβέρνησης»

«Μόνο η παραίτηση Μυλωνάκη δεν λύνει το πρόβλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υπολοίπων σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας», υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος. «Το πρόβλημα της διαφθοράς δεν είναι μόνο ο Μυλωνάκης, αλλά όλη η κυβέρνηση, όλη Νέα Δημοκρατία και ειδικά οι “γαλάζιες ακρίδες” που έτρωγαν το χρήμα των αγροτών». Προσέθεσε δε ότι «η λύση είναι μονόδρομος και δεν είναι μόνο η παραίτηση Μυλωνάκη, αλλά η παραίτηση όλης της κυβέρνησης, δήμευση περιουσιών, ανάρτηση των ονομάτων όσων έκλεψαν και φυλακή. Αυτή είναι η λύση που επιμένει η Ελληνική Λύση» συμπλήρωσε.

 

«Η Ελληνική Λύση τιμά τη μνήμη του μεγάλου Έλληνα κυβερνήτη Ιω. Καποδίστρια»

«Σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 194 χρόνια από τη δολοφονία του πρώτου Κυβερνήτη του νεοελληνικού κράτους, Ιωάννη Καποδίστρια, στο Ναύπλιο. Η δολοφονία του μέγιστου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη, συνιστά μία μέγιστη εθνική τραγωδία με ανυπολόγιστες συνέπειες τις οποίες βιώνουμε έως και σήμερα», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν ήταν απλώς ένας “κυβερνήτης”. Ήταν ο αρχιτέκτονας του σύγχρονου ελληνικού κράτους, ο άνθρωπος που έβαλε τα θεμέλια για την οργάνωση της ελεύθερης Ελλάδας μετά από τέσσερις αιώνες οθωμανικής σκλαβιάς. Με το έργο του, απέδειξε ότι οι Έλληνες μπορούν να αυτοκυβερνώνται και να οικοδομήσουν ένα σύγχρονο, πραγματικά ανεξάρτητο κράτος που να υπηρετεί και όχι να αντιμάχεται το Έθνος».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε: «Η δολοφονία του από τους αδελφούς Μαυρομιχάλη και τους Άγγλους εντολείς τους, ήταν ένα έγκλημα κατά της ίδιας της Ελλάδας. Ήταν το αποτέλεσμα των συμφερόντων που δεν άντεχαν την εθνική του πολιτική, την απαράμιλλη εντιμότητά του και το όραμά του για την ανασύσταση και απελευθέρωση ολόκληρου του Έθνους. Ο Ιωάννης Καποδίστριας μας δίδασκε ότι η πατρίδα είναι πάνω από τα κομματικά και προσωπικά συμφέροντα. Ότι η Ελλάδα χρειάζεται ηγέτες με όραμα, αφοσίωση και θυσία. Ηγέτες που βάζουν πρώτα την Ελλάδα, πρώτα τους Έλληνες και όχι τις δικές τους φιλοδοξίες ή τα συμφέροντα των “χορηγών” τους. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, χρειαζόμαστε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Σε μια εποχή που η πολιτική έχει υποβαθμιστεί και οι πολιτικοί έχουν αποξενωθεί από τις εθνικές τους ευθύνες και τις ανάγκες του ελληνικού λαού, ο Ιωάννης Καποδίστριας μας υπενθυμίζει τι σημαίνει αληθινή ηγεσία και αφοσίωση στην πατρίδα. Η Ελληνική Λύση τιμά τη μνήμη του μεγάλου Έλληνα κυβερνήτη και δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο του για μια ισχυρή, ανεξάρτητη Ελλάδα, αντάξια της ιστορίας, αντίστοιχη του Έθνους. Αιωνία του η μνήμη».

 

