Μπασάρ αλ Άσαντ: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του έκπτωτου προέδρου εξέδωσαν οι συριακές αρχές

Οι συριακές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του έκπτωτου προέδρου της χώρας Μπασάρ αλ Άσαντ, έπειτα από εννέα και πλέον μήνες μετά την ανατροπή του.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος κυβέρνησε τη Συρία για περισσότερες από δύο δεκαετίες, μετέβη αεροπορικώς στη Ρωσία τον Δεκέμβριο, αφού ένας συνασπισμός ανταρτών, υπό την ηγεσία των ισλαμιστών, προέλασε στην Δαμασκό.

Ένα ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε ερήμην σε βάρος του αλ Άσαντ με τις κατηγορίες του φόνου εκ προμελέτης και βασανιστηρίων που οδήγησαν σε θανάτους, μετέδωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA, επικαλούμενο δηλώσεις που έκανε σήμερα ο ανακριτής στη Δαμασκό, Ταουφίκ αλ Αλί.

Οι κατηγορίες σχετίζονται με μια επιχείρηση καταστολής το 2011 από δυνάμεις του αλ Άσαντ στην πόλη Νταράα, στο νότιο τμήμα.

«Η δικαστική απόφαση ανοίγει την πόρτα στο να κυκλοφορήσει το ένταλμα μέσω της Interpol και να εξεταστεί η υπόθεση σε διεθνές επίπεδο», είπε ο ανακριτής αλ Αλί.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως το ένταλμα εκδόθηκε έπειτα από μια μήνυση που κατέθεσαν οικογένειες θυμάτων.

Συριακά ΜΜΕ μετέδωσαν πως το υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε το ένταλμα την Πέμπτη με κατηγορίες που περιελάμβαναν επίσης μια επίθεση με στόχο την υποκίνηση εμφύλιου πολέμου.

Το 2011, πραγματοποιήθηκε μία ειρηνική διαδήλωση υπέρ της δημοκρατίας και κατά του καθεστώτος Άσαντ στην Νταράα, στην οποία η κυβέρνησή απάντησε με βίαιη καταστολή. Η κατάσταση σύντομα εξελίχθηκε σε μια πλήρη σύρραξη και πολιορκία της πόλης που προκάλεσε εκατοντάδες θανάτους.

 

 

