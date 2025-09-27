Τέμπη: Πήρε εξιτήριο από το «Λαϊκό» ο συνταξιούχος απεργός πείνας, που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι – Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πάνος Ρούτσι

Εξιτήριο από το «Λαϊκό» Νοσοκομείο πήρε ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, συνταξιούχος τραπεζικός, που συμμετείχε στην απεργία πείνας στο Σύνταγμα, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Οικονομόπουλος ένιωσε έντονη αδιαθεσία το βράδυ της Παρασκευής (26/9). Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε σε ελεγχόμενη κατάσταση, και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο για νοσηλεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Νοσοκομείου, ο κ. Οικονομόπουλος «υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του».

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

«Στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, περί ώρα 01:00 π.μ., προσήλθε στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» ο απεργός πείνας Δ.Ο., έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, εξήλθε από το Νοσοκομείο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τεστ με το άνοιγμα του βάζου και άλλες τρεις προκλήσεις που δείχνουν αν γερνάτε πρόωρα

Δυσκοιλιότητα και φούσκωμα: Ειδικός αποκαλύπτει 5 τρόπους για άμεση ανακούφιση

Αττική: Τα 100 σημεία όπου θα εγκατασταθούν οι 388 «έξυπνες» κάμερες

Ψηφιακό ευρώ: Τι είναι και πώς θα λειτουργεί – Η διαφορά με τα κρυπτονομίσματα

Γιατί η οθόνη του Apple Watch σου είναι ανάποδα; – Πώς να το διορθώσετε;

Εγκέλαδος: Υπάρχει ζωή στον μικρό δορυφόρο του Κρόνου; Νέα μελέτη περιπλέκει την υπόθεση
περισσότερα
16:05 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου 2025 σε δασική έκταση στο Εξαμίλι Θεσσαλ...
15:01 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο «εγκέφαλος» της συμμορίας που διακινούσε κάνναβη – Βρέθηκαν όπλα σε διαμέρισμα πάνω από παιδικό σταθμό

Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο 39χρονος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης καλλιέργειας και διακ...
14:32 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία – Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Σά...
13:52 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Καρυστιανού: Έρχεται κλιμάκιο Ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών

Σκληρή κριτική στην εισαγγελική παραγγελία για άδεια εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι, ασκεί ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης