Τέμπη: Πήρε εξιτήριο από το «Λαϊκό» ο συνταξιούχος απεργός πείνας, που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι – Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

Εξιτήριο από το «Λαϊκό» Νοσοκομείο πήρε ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, συνταξιούχος τραπεζικός, που συμμετείχε στην απεργία πείνας στο Σύνταγμα, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Οικονομόπουλος ένιωσε έντονη αδιαθεσία το βράδυ της Παρασκευής (26/9). Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε σε ελεγχόμενη κατάσταση, και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο για νοσηλεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Νοσοκομείου, ο κ. Οικονομόπουλος «υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του».

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

«Στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, περί ώρα 01:00 π.μ., προσήλθε στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» ο απεργός πείνας Δ.Ο., έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, εξήλθε από το Νοσοκομείο».