Τέμπη: Στο νοσοκομείο ο συνταξιούχος, απεργός πείνας, που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι – Ένιωσε έντονη αδιαθεσία

Έντονη αδιαθεσία παρουσίασε το βράδυ της Παρασκευής (26/9) ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, συνταξιούχος τραπεζικός, που συμμετέχει για έβδομη ημέρα στην απεργία πείνας στο Σύνταγμα, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα του.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον κ. Οικονομόπουλο σε ελεγχόμενη κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες, και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο για νοσηλεία.

Ο κ. Οικονομόπουλος δεν είναι συγγενής κάποιου θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά, αποφάσισε να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, στηρίζοντας το αίτημά του για εκταφή της σορού του παιδιού του.

01:22 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

