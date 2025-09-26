Αυλώνας: Τι είπε ο ιατροδικαστής για το 3χρονο που φέρεται να κακοποιήθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό – «Το τράβηξαν από τα μαλλιά, του τα είχαν ξεριζώσει» υποστηρίζει η γιαγιά του 

Σοκ προκαλεί η καταγγελία μητέρας που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία, ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού στον Αυλώνα κακοποίησε το παιδί της, ηλικίας 3 ετών. Συγκλονίζουν τα όσα περιγράφει γιαγιά του.

«Το είχαν τραβήξει από τα μαλλιά το παιδί και του τα είχαν ξεριζώσει. Έκλαιγε, είχε ανασφάλεια, σαν φόβο, σαν τρόμο κάτι τέτοιο. Του έλειπαν αρκετά μαλλάκια» δήλωσε χαρακτηριστικά στο Mega η γιαγιά του παιδιού, το οποίο σημειώνεται ότι έφερε και σημάδι στα χείλη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αγοράκι ήταν σε απόλυτη ταραχή και έκλαιγε συνεχώς. Οι γονείς του είναι οργισμένοι, και όπως λένε, θα το πάνε μέχρι τέλους. Σημειώνεται, ότι για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού, καθώς και η σύζυγός του.

Τα μαλλάκια του ξεριζώθηκαν βίαια λέει ο ιατροδικαστής

Όπως έγινε γνωστό, το αγοράκι μεταφέρθηκε από τους γονείς του αρχικά σε ιδιώτη παιδίατρο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Παίδων». Ο ιατροδικαστής, που το εξέτασε, επιβεβαίωσε ότι τα μαλλάκια του ξεριζώθηκαν βίαια από το κεφάλι.

Από την πλευρά του, ο 54χρονος αναφέρει ότι το παιδί γκρίνιαζε, δεν ήθελε να φάει και το πήγε στην κουζίνα για να το ηρεμήσει.

Αυτό ανέβηκε, όπως λέει, σε μια καρέκλα, από την οποία πήγε να πέσει και κατά λάθος, το άρπαξε από τα μαλλιά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδάκι πήγαινε 10 ημέρες στον βρεφονηπιακό σταθμό, με την καταγγελία να έχει μπει στο «μικροσκόπιο» των Αρχών.

Οι διαφορετικές εκδοχές

Όλα ξεκίνησαν όταν η μητέρα του 3χρονου παιδιού πήγε να το πάρει από τον παιδικό σταθμό και παρατήρησε ότι του έλειπαν μαλλιά, ζητώντας άμεσα εξηγήσεις από την υπεύθυνη του βρεφονηπιακού σταθμού.

Αυτό που της απάντησε η γυναίκα, ήταν ότι ο 54χρονος ιδιοκτήτης και σύζυγός της, ο οποίος δεν είναι παιδαγωγός, πήγε να πιάσει το παιδί, γιατί όπως υποστηρίζει, θα έπεφτε επάνω σε μια πόρτα και κατά λάθος το έπιασε από τα μαλλάκια.

Ωστόσο αργότερα, μία δασκάλα επικοινώνησε με τη μητέρα του παιδιού και της έδωσε άλλη εκδοχή των όσων έγιναν, υποστηρίζοντας ότι ο 54χρονος πήρε το παιδί της στη κουζίνα, καθώς έκλαιγε και δεν ήθελε να φάει. Μετά, όπως είπε, είδαν όλοι το παιδί χωρίς τα μαλλάκια του.

Τότε, η μητέρα του παιδιού, πήγε στο στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου και κατήγγειλε ότι ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού έπιασε το παιδί από τα μαλλιά και το χτύπησε.