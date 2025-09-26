Αυλώνας: Συνελήφθη ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού για βία σε βάρος 3χρονου – Του έλειπε μια τούφα από τα μαλλιά

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η καταγγελία μίας μητέρας που υποστηρίζει ότι όταν παρέλαβε τον 3χρονο γιο της από τον ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό, όπου πηγαίνει, στον Αυλώνα, διαπίστωσε ότι του έλειπε μία τούφα από τα μαλλιά, ενώ είχε και ένα σημάδι στα χείλη.

Η μητέρα μετέβη το βράδυ της Πέμπτης 25/9 στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού για να καταγγείλει το περιστατικό και να υποβάλει μήνυση εναντίον του 54χρονου ιδιοκτήτη και διευθυντή του βρεφονηπιακού σταθμού, ο οποίος και συνελήφθη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μητέρα, το παιδάκι γυρίζοντας από τον βρεφονηπιακό σταθμό έκλαιγε και του έλειπε μια τούφα από τα μαλλιά. Όπως ανέφερε, όταν τηλεφώνησε στο σχολείο για να καταλάβει τι είχε συμβεί, της απάντησαν ότι κατά την έναρξη του διαλείμματος το παιδάκι άρχισε να τρέχει και προκειμένου να μην πέσει πάνω σε μια πόρτα και χτυπήσει, ο ιδιοκτήτης του σταθμού προσπάθησε να το πιάσει, τραβώντας το από τα μαλλιά και έτσι του έφυγε μια τούφα.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, στη μητέρα τηλεφώνησε μία άλλη δασκάλα και φέρεται να της είπε πως ο διευθυντής μετέφερε τον 3χρονο στην κουζίνα, όπου παρέμειναν για λίγη ώρα. Στη συνέχεια, πήγαν μαζί και στο μπάνιο, και όταν βγήκαν η δασκάλα φέρεται να παρατήρησε ότι του έλειπε μία τούφα. Ο διευθυντής φέρεται να υποστήριξε ότι το παιδί δεν έτρωγε και ήθελε να το ηρεμήσει, ενώ το έπιασε απότομα από τα μαλλιά όταν πήγε να πέσει από την καρέκλα.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε από τους γονείς του αρχικά σε ιδιώτη παιδίατρο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Παίδων». Το παιδί θα εξεταστεί από ιατροδικαστή, ενώ ο ιδιοκτήτης του σταθμού συνελήφθη.