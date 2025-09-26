ΗΠΑ: Παρουσιαστής του Fox News προέτρεψε να βομβαρδιστεί το κτίριο του ΟΗΕ – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΦΟΞ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ

Τα Ηνωμένα Έθνη υπέστησαν σοκ, δήλωσε την Παρασκευή (26/9) ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ, όταν ένας παρουσιαστής του συντηρητικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο του Οργανισμού επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπισε προβλήματα με μια κυλιόμενη σκάλα και με τον τηλεϋποβολέα κατά τη Γενική Συνέλευση αυτής της εβδομάδας.

Ο Τζέσι Γουότερς ζήτησε κατ’ ιδίαν συγγνώμη στη Μελίσα Φλέμινγκ, την επικεφαλής της υπηρεσίας επικοινωνιών του ΟΗΕ, αφού προηγουμένως τα Ηνωμένα Έθνη διαμαρτυρήθηκαν στο κανάλι για τα σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής.

Το Fox News δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

«Δεν είναι αστείο, ούτε αποτελεί ειρωνεία, να ζητάς τον βομβαρδισμό, τη ρίψη αερίων, την καταστροφή αυτού του κτιρίου. Αυτού του είδους η ρητορική είναι απαράδεκτη», είπε ο Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.

«Γνωρίζουμε με οδυνηρό τρόπο τι συμβαίνει όταν απευθύνονται απειλές σε βάρος των Ηνωμένων Εθνών. Χάσαμε φίλους μας στη Βαγδάτη. Εγώ ο ίδιος περπάτησα στα συντρίμμια του κτιρίου στο Αλγέρι, όταν βομβαρδίστηκε (η αποστολή του ΟΗΕ), οι συνάδελφοί μας στην Αμπούτζα βομβαρδίστηκαν επίσης», πρόσθεσε.

Ο Γουότερς έκανε αυτό το σχόλιο ενώ συζητούσε την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Τραμπ παραπονέθηκε για την κυλιόμενη σκάλα που σταμάτησε μόλις πάτησε στο πρώτο σκαλί της και για τον τηλεϋποβολέα που δεν λειτουργούσε. «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, είτε να φύγουμε από τον ΟΗΕ ή να τον βομβαρδίσουμε. Ίσως να του ρίξουμε αέρια (…) πρέπει να τον καταστρέψουμε» είπε ο παρουσιαστής.

Ο ΟΗΕ λέει ότι η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε, αναγκάζοντας τον Τραμπ και τη σύζυγό του να την ανέβουν περπατώντας, επειδή ένας εικονολήπτης του Λευκού Οίκου ενεργοποίησε κατά λάθος τον μηχανισμό ασφαλείας. Όσον αφορά το πρόβλημα με τον τηλεϋποβολέα, ο ΟΗΕ λέει ότι ο χειρισμός του ήταν ευθύνη του Λευκού Οίκου.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

23:09 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

