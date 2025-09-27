Μαρία Ιωαννίδου: «Μετάνιωσα που δεν έκανα ένα παιδί – Έκανα πέντε αμβλώσεις και παραλίγο να πεθάνω σε μία»

Η ηθοποιός και χορεύτρια, Μαρία Ιωαννίδου, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» για τον Βαγγέλη Σειληνό, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Φρέντυ Γερμανό, αλλά και για την απόφασή της να μην κάνει παιδί, την οποία έχει μετανιώσει.

«Ένα διάστημα ζούσα στο σπίτι της Λαμπέτη και του Χορν, η αλήθεια είναι ότι τσακωνόντουσαν συνέχεια. Έχω κάνει λίγες ταινίες, αλλά όλοι νομίζουν ότι είναι πολλές. Ο Βαγγέλης Σειληνός ήθελε να με κάνει παρτενέρ του και με έβαζε να κάνω ρολάκια σε ταινίες. Ο Βαγγέλης ήταν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μου. Οι γονείς μου δεν ήθελαν να παντρευτώ τον Βαγγέλη. Ο γάμος μας κράτησε δύο χρόνια, δεν ταιριάζαμε», είπε αρχικά η Μαρία Ιωαννίδου.

«Η αγαπημένη μου συνεργασία ήταν με τη Ρένα Βλαχοπούλου στο “Μια Ελληνίδα στο χαρέμι”. Η Ρένα ήταν πολύ αυστηρή μαζί μου. Μια φορά μου είχε δώσει ένα σκαμπίλι. Στην ταινία, ξεκουμπώθηκε το πέδιλό μου και προσπαθούσα να το κουμπώσω και με έψαχναν. Έγινε έξω φρενών η Ρένα και αυτή η σκηνή δεν γυρίστηκε ποτέ. Μου έδωσε ένα χαστούκι και μου είπε “να μάθεις να είσαι επαγγελματίας”» συμπλήρωσε.

«Μετάνιωσα που δεν έκανα ένα παιδί, λόγω της δουλειάς. Έκανα πέντε αμβλώσεις, παραλίγο να πεθάνω σε μία από αυτές. Ντροπή μου που δεν έκανα ένα παιδί» κατέληξε.