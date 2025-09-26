Μαρία Ιωαννίδου: Πέρασα το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής μου – Ο σύντροφός μου έχει «χοντρό» πρόβλημα υγείας

Το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής της πέρασε η Μαρία Ιωαννίδου, όπως αποκάλυψε με δηλώσεις της στο Πρωινό.

Η ίδια αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο σύντροφός της.

«Πέρασα το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Δεν έκανα ούτε ένα μπάνιο. Μεγαλώνω και δεν μου αρέσει αφενός και όταν έχεις προβλήματα, για έναν μεγαλύτερο άνθρωπο γίνονται σκληρότερα. Είναι οικογενειακά τα προβλήματα. Ο Δημήτρης είχε κάποια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν ξεπεράστηκαν, αλλά ξεπερνιούνται. Πρέπει να είμαστε πιασμένοι χέρι – χέρι, αγκαλιασμένοι, γιατί το πρόβλημα είναι “χοντρό”. Θα το λύσουμε», δήλωσε αρχικά η Μαρία Ιωαννίδου.

«Αυτόν τον καιρό είμαι μέσα στο πρόβλημα και θέλω να βγω έξω». τόνισε.

«Στον σύντροφό μου αγαπώ την αφοσίωσή του. Μου δίνεται πάρα πολύ, με προσέχει, με φροντίζει, με θαυμάζει. Το μόνο που “κολλήσαμε” είναι ότι ήθελε να με παντρευτεί κι εγώ άλλους γάμους δεν θέλω. Σειληνός, Γερμανός και τέρμα. Στις δύσκολες στιγμές εγώ είμαι το στήριγμα. Είμαι αρκετά μεγάλη, αλλά δεν είμαι για να τα παρατήσω. Θα συνεχίσω μέχρι τα 100», κατέληξε.