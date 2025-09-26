Μαρία Ιωαννίδου: Πέρασα το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής μου – Ο σύντροφός μου έχει «χοντρό» πρόβλημα υγείας

Enikos Newsroom

lifestyle

Μαρία Ιωαννίδου

Το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής της πέρασε η Μαρία Ιωαννίδου, όπως αποκάλυψε με δηλώσεις της στο Πρωινό.

Η ίδια αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο σύντροφός της.

«Πέρασα το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Δεν έκανα ούτε ένα μπάνιο. Μεγαλώνω και δεν μου αρέσει αφενός και όταν έχεις προβλήματα, για έναν μεγαλύτερο άνθρωπο γίνονται σκληρότερα. Είναι οικογενειακά τα προβλήματα. Ο Δημήτρης είχε κάποια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν ξεπεράστηκαν, αλλά ξεπερνιούνται. Πρέπει να είμαστε πιασμένοι χέρι – χέρι, αγκαλιασμένοι, γιατί το πρόβλημα είναι “χοντρό”. Θα το λύσουμε», δήλωσε αρχικά η Μαρία Ιωαννίδου.

«Αυτόν τον καιρό είμαι μέσα στο πρόβλημα και θέλω να βγω έξω». τόνισε.

«Στον σύντροφό μου αγαπώ την αφοσίωσή του. Μου δίνεται πάρα πολύ, με προσέχει, με φροντίζει, με θαυμάζει. Το μόνο που “κολλήσαμε” είναι ότι ήθελε να με παντρευτεί κι εγώ άλλους γάμους δεν θέλω. Σειληνός, Γερμανός και τέρμα. Στις δύσκολες στιγμές εγώ είμαι το στήριγμα. Είμαι αρκετά μεγάλη, αλλά δεν είμαι για να τα παρατήσω. Θα συνεχίσω μέχρι τα 100», κατέληξε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

9 τροφές με περισσότερο μαγνήσιο από τα αμύγδαλα

Ακούσιες νοσηλείες με εισαγγελική εντολή: Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικά της αστυνομίας οι μεταφορές

Νέοι οργανισμοί λειτουργίας στα νοσοκομεία – Αλλάζει εποχή το ΕΣΥ

Μάτι και Μάνδρα: Καταβλήθηκαν 2,9 εκατ. ευρώ σε 37 υποθέσεις αγωγών αποζημίωσης

Το νέο πληκτρολόγιο της Logitech φορτίζει με φως χωρίς να είναι απαραίτητος ο ήλιος – ΒΙΝΤΕΟ

Τεστ προσωπικότητας: Η χελώνα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε πιο ζηλόφθονος από τον μέσο άνθρωπο
περισσότερα
14:27 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Έλενα Κρεμλίδου: Συνεχίζεται το θέμα με το revenge porn – Σφίγγεις το στομάχι και προχωράς

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Έλενα Κρεμλίδου. Η γνωστή Instagramer και πρώην παίκ...
12:37 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Ντακότα Τζόνσον: Το διάφανο φόρεμα που έκλεψε την παράσταση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός Ντακότα Τζόνσον τιμήθηκε στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου ...
12:12 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μαριάντα Πιερίδη: Ενοχλημένη με τα σχόλια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο GNTM -«Σοβαρά τώρα; Βλέπει και το παιδί μου»

Η Μαριάντα Πιερίδη έδειξε την ενόχλησή της με τα σχόλια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο GNTM για ...
10:00 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Έλενα Παπαρίζου: «Έχω πολλές διατροφικές αλλεργίες, έπαθα δύσπνοια»

Για τις διατροφικές αλλεργίες που την έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά αλλά και για τη στιγμή που θα ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος