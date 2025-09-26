Έλενα Κρεμλίδου: Συνεχίζεται το θέμα με το revenge porn – Σφίγγεις το στομάχι και προχωράς

Enikos Newsroom

lifestyle

Έλενα Κρεμλίδου
Φωτογραφία: Instagram/elena_mariposa

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Έλενα Κρεμλίδου.

Η γνωστή Instagramer και πρώην παίκτρια του Survivor ρωτήθηκε για την υπόθεση revenge porn, στην οποία ενεπλάκη άθελά της, και στη δήλωσή της για τους influencers που σχολιάστηκε αρνητικά το προηγούμενο διάστημα.

«Συνεχίζεται το θέμα με το revenge porn, έχουμε διάφορα ακόμα αλλά εντάξει… σφίγγεις το στομάχι και προχωράς. Μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα κοπέλες που έχουν περάσει το ίδιο», ανέφερε η Έλενα Κρεμλίδου.

«Φυσικά και έχω μετανιώσει για δηλώσεις που έχω κάνει στο παρελθόν αλλά πλέον αγαπάω και εκείνες τις πτυχές του χαρακτήρα μου, τις πιο ανέμελες εποχές», παραδέχεται η Instagramer απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

 

