Σαρκοζί: Πώς θα είναι το κελί του – «Δεν θα υπάρχει καμία προνομιακή μεταχείριση»

Παρόλο που ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, άσκησε έφεση, δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη φυλάκιση, καθώς έχει διαταχθεί προσωρινή εκτέλεση της ποινής. Αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο σωφρονιστικό κέντρο Santé που βρίσκεται στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Το σωφρονιστικό κέντρο, γνωστό για το ότι στο παρελθόν φιλοξενούσε εξέχουσες προσωπικότητες, διαθέτει ένα τμήμα για ευάλωτα άτομα.

«Πέντε χρόνια είναι ένα τεράστιο χρονικό διάστημα», τόνισε ο Ζαν-Μισέλ Νταρουά, δικηγόρος του Σαρκοζί, στο BFMTV την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Ο Νικολά Σαρκοζί θα μάθει την ημερομηνία κράτησής του στις 13 Οκτωβρίου, την ημέρα που θα κληθεί να εμφανιστεί ενώπιον της Εθνικής Οικονομικής Εισαγγελίας.

Περπάτημα για μία ώρα την ημέρα

Λόγω της κατάστασης της υγείας του και της προχωρημένης ηλικίας του, θα τοποθετηθεί σε τμήμα που προορίζεται για ευάλωτα άτομα. Εμβαδόν κελιού: 9m2.

«Τα κελιά δεν έχουν τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, από άλλα κελιά σε άλλα κτίρια. Θα έχει το δικό του ντους στο κελί του, ψυγείο, τηλεόραση, όπως όλοι οι άλλοι κρατούμενοι. Δεν θα υπάρχει καμία προνομιακή μεταχείριση», εξήγησε στο BFMTV ο Hugo Vitry, τοπικός γραμματέας της FO στο κέντρο κράτησης Santé.

Απομονωμένες από το υπόλοιπο κέντρο κράτησης, ορισμένες δημόσιες προσωπικότητες όπως ο Κλοντ Γκεάν έχουν περάσει τις νύχτες τους στην ίδια πτέρυγα των φυλακών Santé. Είναι κλειδωμένοι 23 ώρες την ημέρα. «Θα μένει έξω για τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα», διαβεβαιώνει ο Hugo Vitry.

«Δεν υπάρχει χώρος VIP»

Ο Πιερ Μποτόν, επιχειρηματίας και πρώην κρατούμενος στην ίδια πτέρυγα των φυλακών Santé, ισχυρίζεται ότι οι συνθήκες εκεί ήταν σκληρές. «Λυπάμαι, αλλά δεν υπάρχει πτέρυγα VIP», λέει. «Δεν επιλέγεις εσύ τους κρατούμενους με τους οποίους περνάς χρόνο. Ήθελα να περάσω χρόνο με έναν βιαστή μωρού; Όχι».

Ο τελευταίος περιγράφει την ακραία βία που είδε. «Δεν υπήρχε μέρα χωρίς καβγά. Μου λένε ότι η φυλακή είναι σαν το Club Med, οπότε τους λέω, “αν θέλετε μπείτε”», υποστηρίζει.

Αποχωρώντας από την ακρόαση αυτή την Πέμπτη, ο Νικολά Σαρκοζί διαβεβαίωσε τον Τύπο ότι θα «αναλάβει τις ευθύνες του». «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Είμαι αθώος», επέμεινε.