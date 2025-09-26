Η ανάρτηση Δένδια για τα F-35: Γιατί προτάξαμε την αγορά τους

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Δένδιας

Με ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρεται στα F-35 και συγκεκριμένα γράφει στη λεζάντα του βίντεο «Η υπενθύμιση για τα F-35 και γιατί προτάξαμε την αγορά τους, κατά την πρόσφατη τοποθέτησή μου στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής».

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην απάντηση που έδωσε στον Ευάγγελο Αποστολάκη για την επιλογή των F-35.

«Σας θυμίζω αν μου επιτρέπετε ότι σε αυτή την Επιτροπή είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση για τα F-35 και ο ναύαρχος Αποστολάκης τότε είχε πει – έτσι συνήθισα να τον λέω παρότι θα έπρεπε να τον προσφωνώ κύριε υπουργέ – ο ναύαρχος λοιπόν μου είχε πει γιατί πάτε στα F-35 τη στιγμή που ο στόλος έχει τεράστιες ανάγκες. Και παρακαλώ να θυμηθεί όπως και όλοι σας, ότι είχα πει “με συγχωρείτε, ποιος θα πάρει την ευθύνη αν στις επόμενες εκλογές – τότε ήταν πρόεδρος ο Μπάιντεν- κερδίσει ο Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν πετύχει να πάρει F-35 από τον πρόεδρο Τραμπ. Και η Τουρκία πάρει F-35 πριν από την Ελλάδα”. Προτάξαμε λοιπόν τότε τα F-35 και απεδείχθη ότι ορθώς τα προτάξαμε. Δεν προλέγω ότι θα τα πάρει η Τουρκία αλλά να είμαστε ειλικρινείς, στοιχειώδης πρόνοια είναι να τα έχουμε εμείς ήδη και οι Τούρκοι ας προσπαθούν…» είχε τονίσει ο υπουργός Άμυνας.

 

 

15:25 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

