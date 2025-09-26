«Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την ( εκ ) ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας, η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση» αναφέρει σε δήλωσή του ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Τέμπη: Παρέμβαση Βενιζέλου για την εκταφή θυμάτων, με αναφορά στον Κρέοντα – «Η τραγωδία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση»
