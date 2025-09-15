Υπόθεση Novartis – Βενιζέλος: «Η καταδίκη των επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Ευάγγελος Βενιζέλος

«Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Novartis  είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση» αναφέρει σε δήλωσή του ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά τις ποινές φυλάκισης που επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στον Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και στην Μαρία Μαραγγέλη.

«Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου» προσθέτει ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

