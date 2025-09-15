Υπόθεση Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον «Μάξιμο Σαράφη» και 33 μηνών στην «Αικατερίνη Κελέση»

Ποινή φυλάκισης 25 μηνών επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στον Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και 33 μηνών στην Μαρία Μαραγγέλη για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, με τριετή αναστολή.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση» το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες που με τις καταθέσεις τους είχαν εμπλέξει 10 πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση, τα οποία στη συνέχεια είτε απαλλάχτηκαν, είτε η δικογραφία γι’ αυτούς αρχειοθετήθηκε, καταδικάστηκαν για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση κατά εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα, ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες.

Η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελέας της Έδρας, Ειρήνης Πελεκάνου είχε προτείνει απαλλαγή και των δύο για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης κρίνοντας πως τα όσα ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ήταν αφού κλήθηκαν να καταθέσουν στους τότε Εισαγγελείς Διαφθοράς, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργούσαν.

Δημητρακόπουλος: Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη

Δήλωση έκανε ο δικηγόρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

«Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Οι επιστρατευθέντες μάρτυρες καταδικάστηκαν ότι ψευδώς καταμήνυσαν και ψευδώς κατέθεσαν σε βάρος του» είπε αρχικά. «Η απόφαση θωρακίζει την Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς, που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή της χώρας, χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες. Αυτοί που παρείχαν ποινική ασυλία στους ψευδομάρτυρες για να πλήξουν άφοβα τον πολυκομματισμό, σήμερα θα πρέπει να αναλογιστούν τι έπραξαν» πρόσθεσε.

