Δημητρακόπουλος για Novartis: Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη

Δήλωση έκανε ο δικηγόρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετά την απόφαση του δικαστηρίου για ενοχή του «Μάξιμου Σαράφη» και της «Αικατερίνης Κελέση» στην υπόθεση Novartis.

«Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Οι επιστρατευθέντες μάρτυρες καταδικάστηκαν ότι ψευδώς καταμήνυσαν και ψευδώς κατέθεσαν σε βάρος του» είπε αρχικά.

«Η απόφαση θωρακίζει την Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς, που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή της χώρας, χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες. Αυτοί που παρείχαν ποινική ασυλία στους ψευδομάρτυρες για να πλήξουν άφοβα τον πολυκομματισμό, σήμερα θα πρέπει να αναλογιστούν τι έπραξαν» πρόσθεσε.