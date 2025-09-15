Όουεν Κούπερ: Ποιο είναι το νέο «χρυσό παιδί» του Χόλιγουντ που έγραψε ιστορία στα Emmy – Οι επιδόσεις του στο σχολείο και η εκτιμώμενη περιουσία του

Το νέο «χρυσό παιδί» του Χόλιγουντ, ο Όουεν Κούπερ, μόλις 15 ετών, έγραψε ιστορία στα Emmy 2025, κατακτώντας το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά – ο νεαρότερος σε ηλικία που έχει κερδίσει ποτέ σε αυτή την κατηγορία.

Ο έφηβος Βρετανός, που γεννήθηκε το 2009 στο Γουόρινγκτον του Τσεσάιρ, παιδί μιας εργατικής οικογένειας, βρέθηκε στο προσκήνιο χάρη στην ερμηνεία του στη σειρά «Adolescence», η οποία σημείωσε 140 εκατομμύρια προβολές μέσα σε τρεις μήνες στο Netflix.

Πηγή: Netflix

«Δεν περίμενα ποτέ να βρεθώ στις ΗΠΑ»

Ο Κούπερ υποδύθηκε τον Τζέιμι, έναν έφηβο που συλλαμβάνεται για τον φόνο μιας συμμαθήτριάς του, στον πρώτο του επαγγελματικό ρόλο, όταν ήταν μόλις 14 ετών.

Η σειρά γυρίστηκε με κάθε επεισόδιο σε μονοπλάνο, δημιουργώντας παγκόσμια συζήτηση για τη σχέση της διαδικτυακής κουλτούρας των «incels» με τη βία στην πραγματική ζωή.

Στη σκηνή της απονομής, ο Κούπερ είπε: «Ειλικρινά, όταν ξεκίνησα αυτά τα μαθήματα υποκριτικής πριν μερικά χρόνια, δεν περίμενα καν να βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον εδώ».

Φωτογραφία: AP

Ο ίδιος ευχαρίστησε την οικογένειά του, τον συμπρωταγωνιστή και συνδημιουργό της σειράς Στίβεν Γκρέιαμ, καθώς και την υπόλοιπη ομάδα, τονίζοντας: «Μπορεί το όνομά μου να βρίσκεται σε αυτό το βραβείο, αλλά ανήκει πραγματικά στους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες και στον Στίβεν και… σε όλο το καστ».

Δεν έσπασε το ρεκόρ της Ζαλ

Με το βραβείο αυτό, ο Κούπερ συγκαταλέγεται στους νεαρότερους νικητές των Emmy, με το ρεκόρ να παραμένει στην ηθοποιό Ροξάνα Ζαλ, που ήταν 14 ετών όταν κέρδισε το 1984 για τον ρόλο της στην ταινία «Something About Amelia».

Η συνάντηση με τον Τζίλενχαλ

Πριν από την τελετή στα Emmy, ο Κούπερ είχε εκφράσει την επιθυμία του να γνωρίσει τον Τζέικ Τζίλενχαλ. Ο διάσημος ηθοποιός όχι μόνο τον συνάντησε στο κόκκινο χαλί, αλλά του πρόσφερε κι ένα δώρο – μια «τυχερή πάπια».

Όπως εξήγησε ο Τζίλενχαλ, «Είναι απλώς μια “τυχερή πάπια” για να την έχεις στην τσέπη σου. Για να σου φέρνει λίγη τύχη».

Κακός μαθητής, εξαιρετικός ηθοποιός

Ο Κούπερ, παρά την επιτυχία του, ζει μια καθημερινότητα που συνδυάζει τη λάμψη με την πραγματικότητα ενός μαθητή. Εμφανιζόμενος στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live», παραδέχτηκε ότι οι συμμαθητές του δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη φήμη του.

«Δεν μένουν ξύπνιοι μέχρι τις τέσσερις το πρωί», είπε αναφερόμενος στη βραδιά των Emmy. «Δεν θα το έβλεπαν ούτως ή άλλως για να είμαι δίκαιος. Όλοι έχουν δει το “Adolescence”, αλλά δεν τους νοιάζει και πολύ».

Όπως αποκάλυψε, επιστρέφει στα θρανία μέσα σε λίγες μέρες: «Ξαναμπαίνω στο σχολείο την Τετάρτη… ήμουν μέσα και την Τρίτη».

Ομολόγησε, ωστόσο, πως τα μαθήματα πάνε «τρομερά άσχημα», καθώς η καριέρα του έχει εκτοξευθεί, αλλά είχε μαζί του στο Λος Άντζελες μια «τεράστια τσάντα με εργασίες».

Στην ερώτηση του Κίμελ αν, καθισμένος ανάμεσα σε διάσημους ηθοποιούς στα Emmy, σκέφτεται πραγματικά αν χρειάζεται να μάθει άλγεβρα, ο Όουεν απάντησε: «Αυτό το σκέφτομαι κάθε πρωί πριν πάω σχολείο. Γιατί θέλω να περάσω, δεν θέλω να αποτύχω, αλλά…».

Ο παρουσιαστής αντέτεινε: «Αν αποτύχεις, ποιος νοιάζεται; Έχεις ήδη ένα δερμάτινο μπουφάν, είσαι punk!».

Η πρώτη οντισιόν του 14χρονου Κούπερ για το «Adolescence»

Με το Netflix και την ομάδα πίσω από τη σειρά να επιβεβαιώνουν ότι το «Adolescence» ήταν η πρώτη υποκριτική δουλειά του Κούπερ, πολλοί δεν μπορούν να πιστέψουν ότι αυτός είναι ο πρώτος ρόλος του.

Στην κασέτα της ακρόασης που κυκλοφόρησε, βλέπουμε τον 14χρονο τότε Κούπερ να εκτελεί μια από τις σκηνές από το πρώτο επεισόδιο, όπου ανακρίνεται στην αίθουσα συνεντεύξεων της αστυνομίας.


Ένα άλλο κλιπ δείχνει ένα από τα αποσπάσματα διαλόγου που ο ανήλικος μοιράστηκε τελικά με την Έριν Ντόχερτι στο 3ο επεισόδιο.

Το Netflix έχει δημοσιεύσει και ένα βίντεο στο οποίο ο Κούπερ παρακολουθεί την οντισιόν του.

Η εκτιμώμενη περιουσία του

Με εκτιμώμενη περιουσία μεταξύ 500.000 και 750.000 δολαρίων, που προέρχεται κυρίως από τη συνεργασία του με το Netflix, ο Κούπερ βλέπει τις μετοχές του να ανεβαίνουν χάρη στους επερχόμενους ρόλους του στην ταινία «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), στη σειρά του BBC «Film Club» και σε μια ανεξάρτητη παραγωγή που θα κάνει πρεμιέρα στο Sundance το 2026.

Αν και μέρος των χρημάτων του είναι δεσμευμένο λόγω της ηλικίας του, όπως προβλέπει η νομοθεσία, τα ΜΜΕ προβλέπουν πως η καθαρή του αξία θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δολάρια πριν κλείσει τα 17.

