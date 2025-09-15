Συνελήφθη αλλοδαπός για 10 πυρκαγιές στα Χανιά – Κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού ως υπαίτιου για 10 πυρκαγιές προχώρησαν την Κυριακή (14/9) οι αρχές στα Χανιά.

Η σύλληψη έλαβε χώρα στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων. Σύμφωνα με τις αρχές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος φέρεται να ευθύνεται για 10 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 5 σε κάδους απορριμμάτων και οι άλλες 5 σε ξερά χόρτα και καλάμια, στις περιοχές Περιβόλια και Νέα Χώρα, του Δήμου Χανίων.

Ο αλλοδαπός κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, κρατείται και θα οδηγηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.