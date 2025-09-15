Συνελήφθη αλλοδαπός για 10 πυρκαγιές στα Χανιά – Κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού ως υπαίτιου για 10 πυρκαγιές προχώρησαν την Κυριακή (14/9) οι αρχές στα Χανιά.

Η σύλληψη έλαβε χώρα στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων. Σύμφωνα με τις αρχές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος φέρεται να ευθύνεται για 10 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 5 σε κάδους απορριμμάτων και οι άλλες 5 σε ξερά χόρτα και καλάμια, στις περιοχές Περιβόλια και Νέα Χώρα, του Δήμου Χανίων.

Ο αλλοδαπός κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, κρατείται και θα οδηγηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υπόθεση Novartis: Αγωγή για αποζημίωση στον Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και την Μαρία Μαραγγέλη καταθέτει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ποια προπόνηση μπορεί να μειώσει την ανάπτυξη καρκίνου κατά 30% – Νέα μελέτη αποκαλύπτει

Προϋπολογισμός: Στα 46,6 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα το 8μηνο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σούπερ μάρκετ: Πού κυμαίνεται το κόστος του καλαθιού – Αναλυτικοί πίνακες με προϊόντα και τιμές

Φαίνεται πως το Android Auto καταργεί μια λειτουργία που κανείς δεν ζήτησε

Τεστ προσωπικότητας: Το φεγγάρι που θα διαλέξετε αποκαλύπτει πώς είστε στις σχέσεις σας
περισσότερα
14:47 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Η πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας για την παραπομπή 36 κατηγορουμένων – Οι ευθύνες που αποδίδει σε ΟΣΕ, ΡΑΣ, ΕΡΓΟΣΕ και υπουργείο Υποδομών

Μία εβδομάδα χρειάστηκε ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας κ. Λάμπρος Τσόγκας, προκειμένου να μελετή...
14:42 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Πατέρας θύματος της τραγωδίας κάνει απεργία πείνας και δίψας έξω από τη Βουλή – Έχει ζητήσει άδεια εκταφής του παιδιού του

Απεργία πείνας και δίψας άρχισε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύ...
14:27 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Πειραιάς: Ταυτοποιήθηκε ο ένας εκ των δραστών που επιτέθηκαν στον οδηγό τρόλεϊ – «Με έβρισε και με χτύπησε» καταγγέλλει το θύμα

Ταυτοποιήθηκε ο ένας εκ των δύο δραστών που επιτέθηκαν σε οδηγό τρόλεϊ το μεσημέρι της Κυριακή...
14:23 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Νέες αφίξεις μεταναστών στη Γαύδο – Ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στη Γαύδο, όπου τα ξημερώματα της Δευτ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος