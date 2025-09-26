Νέα Αριστερά: Όταν η κυβέρνηση «εντάσσει» τους Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ., το κάνει με όρους ρατσισμού και καχυποψίας

Enikos Newsroom

πολιτική

Νέα Αριστερά

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωρά σε μια ακόμα επικίνδυνη πολιτική κίνηση που αντί να αντιμετωπίζει τις ανισότητες, τις θεσμοθετεί: την πρόσληψη 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. με μοναδικό κριτήριο ότι θα λειτουργήσουν ως “πληροφοριοδότες” και “μυστικοί αστυνομικοί” μέσα στις ίδιες τους τις κοινότητες», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά.

«Η απόφαση αυτή στηρίζεται σε μια κατάφωρα ρατσιστική λογική: ότι οι Ρομά αποτελούν δήθεν “δεξαμενή εγκληματικότητας” και ότι η “λύση” είναι η παρακολούθηση Ρομά από Ρομά αντί για κοινωνικές πολιτικές ένταξης, πρόσβαση σε παιδεία, υγεία και εργασία», σημειώνει, τονίζοντας πως «παρότι μπορεί αρχικά το μέτρο αυτό μπορείς να θεωρηθεί ως θετικό στα πλαίσια της ένταξης και της διαμεσολάβησης, κάτι τέτοιο δεν ισχύει βλέποντας τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική».

Συγκεκριμένα, καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι «εδώ και έξι χρόνια, δεν έχει ανακοινώσει ούτε ένα μέτρο για την καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν οι Ρομά, ούτε για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, του αποκλεισμού και του στιγματισμού. Τους θυμάται μόνο ως “πρόβλημα” και τώρα ως “εργαλείο” για την αστυνομία».

«Η ΝΔ ακολουθεί τυφλά το μοντέλο Τραμπ, που στοχοποιεί ολόκληρες κοινωνικές ομάδες, ενισχύει τα ρατσιστικά αντανακλαστικά και μετατρέπει την κοινωνία σε πεδίο ακροδεξιάς κανονικοποίησης. Αυτό δεν είναι πολιτική ισότητας. Είναι ανακύκλωση προκαταλήψεων, επίσημη σφραγίδα ρατσισμού», αναφέρει η Νέα Αριστερά και δηλώνει πως «στέκεται δίπλα στις κοινότητες των Ρομά».

Ειδικότερα, απαιτεί:

• Τερματισμό των διακρίσεων και του θεσμικού στιγματισμού.

• Ουσιαστικές κοινωνικές πολιτικές ένταξης, ενδυνάμωσης και διαμεσολάβησης.

• Καμία ανοχή σε λογικές «εσωτερικής κατασκοπείας» που μετατρέπουν τους πολίτες σε υπόπτους λόγω καταγωγής.

«Η Νέα Αριστερά θα είναι πάντα εκεί που κάποιοι προσπαθούν να κάνουν τον ρατσισμό κρατική πολιτική», καταλήγει η ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

9 τροφές με περισσότερο μαγνήσιο από τα αμύγδαλα

Ακούσιες νοσηλείες με εισαγγελική εντολή: Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικά της αστυνομίας οι μεταφορές

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις – δηλώσεις για τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας – Όλες οι λεπτομέρειε...

Νέοι οργανισμοί λειτουργίας στα νοσοκομεία – Αλλάζει εποχή το ΕΣΥ

Το νέο πληκτρολόγιο της Logitech φορτίζει με φως χωρίς να είναι απαραίτητος ο ήλιος – ΒΙΝΤΕΟ

Τεστ προσωπικότητας: Η χελώνα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε πιο ζηλόφθονος από τον μέσο άνθρωπο
περισσότερα
15:25 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δείτε LIVE την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloοmberg

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση την συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον α...
14:18 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Η ανάρτηση Δένδια για τα F-35: Γιατί προτάξαμε την αγορά τους

Με ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρεται στα F-35 και συγκ...
13:51 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Κυβερνητικές πηγές: Ένοχη η σιωπή του ΠΑΣΟΚ που δεν απάντησε στα όσα υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Για «ένοχη σιωπή» του ΠΑΣΟΚ, «που δεν απάντησε στα όσα υποστήριξε χθες ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠ...
13:46 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Παρέμβαση Βενιζέλου για την εκταφή θυμάτων, με αναφορά στον Κρέοντα – «Η τραγωδία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση»

«Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την ( εκ ) ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος