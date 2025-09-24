Νέα Αριστερά: Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή θα βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Η εξωτερική πολιτική απαιτεί οργάνωση, στόχο, προετοιμασία και επιμονή. Δεν γίνεται για την προσωπική δόξα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ούτε για να καλύπτει τα προβλήματα της κυβέρνησης στο εσωτερικό της χώρας και ειδικά εντός της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της σχετικά με την ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Νέα Αριστερά: «Η ΝΔ μειώνει τους φόρους των πλουσίων – Το κράτος χάνει δισεκατομμύρια»

«Με επικοινωνιακά τερτίπια και χωρίς ουσιαστική στρατηγική, η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα προσπαθεί να εμφανίσει επιτυχίες εκεί όπου υπάρχουν μόνο αστοχίες. Όμως τα γεγονότα είναι αμείλικτα. Η έλλειψη μακρόπνοου σχεδιασμού αποδείχτηκε με τον πιο ηχηρό τρόπο από την απαράδεκτη πρωτοβουλία του Τούρκου Προέδρου να ακυρώσει τη συνάντηση της Νέας Υόρκης», σημειώνει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας πως «η χώρα μας δεν έχει την πολυτέλεια να υποβαθμίζεται διεθνώς εξαιτίας της ανεπάρκειας και της διαχείρισης των θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής για εσωτερική κατανάλωση».

«Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική χρειάζεται ριζικό επαναπροσανατολισμό και ουσιαστική αναδιάταξη προτεραιοτήτων:

  • με σοβαρό σχέδιο διαλόγου με την Τουρκία,
  • με αναγκαία στρατηγική επαναπροσέγγισης και συνεργασίας με τις αραβικές χώρες της Μεσογείου,
  • με πολυδιάστατη και ειρηνική κατεύθυνση που θα ενισχύει το κύρος της χώρας», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Ειδάλλως, η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή θα βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

