Χρυσοχοΐδης: «70 νέοι αστυφύλακες θα ενισχύσουν την αστυνόμευση στους οικισμούς της Δυτικής Αττικής»

Enikos Newsroom

πολιτική

Χρυσοχοΐδης

Για το πλέγμα αστυνόμευσης που έχει αναπτυχθεί στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, στο οποίο θα ενταχθεί και η ειδική ομάδα που θα περιπολεί στους καταυλισμούς, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση του εγκλήματος και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Χρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους καταυλισμούς Ρομά – Τέλος στην ανοχή που υπήρχε για χρόνια

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά περιέγραψε ως «μάστιγα» την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις περιοχές της Δυτικής Αττικής με τη δράση εγκληματικών ομάδων που επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και μετάλλων, σε κλοπές, διαρρήξεις κλπ., ενώ αναφέρθηκε ακόμη και σε ζητήματα διατάραξης που προκαλούν ενόχληση στους πολίτες, αλλά και στο γεγονός ότι πολλοί από όσους συλλαμβάνονται στη Δυτική Αττική έδιναν «παρών» στα Τμήματα της περιοχής και παραβίαζαν τους όρους αποφυλάκισης.

Αναλυτικότερα, όπως τόνισε: «Στη Δυτική Αττική σήμερα που μιλάμε είναι περίπου 2.000 αστυνομικοί, που περιπολούν στις περίπου 12 πόλεις της περιοχής… Κάποιοι αναρωτιούνται και λένε “γιατί γίνεται τώρα αυτό; δεν υπάρχουν μέσα στους οικισμούς αστυνομικοί;”. Φυσικά και υπάρχουν, αλλά το νέο στοιχείο είναι ότι τώρα συγκροτούμε ομάδες {που θα αποτελούνται}, κυρίως, από νέους αστυνομικούς… Σε πρώτη φάση θα είναι 70 και θα είναι νέοι αστυφύλακες, εκπαιδευμένοι, επιλεγμένοι ένας -ένας και μία- μία και στη συνέχεια θα είναι εκεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος…. (θα είναι) ένστολοι, οπλισμένοι, εκπαιδευμένοι και θωρακισμένοι με οχήματα.

Τους εκπαιδεύουμε ειδικά, ώστε να υπάρχει και διάλογος με τους ανθρώπους αυτούς μέσα στους οικισμούς…. επειδή είναι μια ιδιαίτερη και ιδιαίτερα επικίνδυνη δουλειά πρέπει αυτά τα παιδιά και πνευματικά και ψυχικά και σωματικά να είναι κατάλληλα.

Αυτές οι ομάδες είναι επιχειρησιακές και θα είναι παρούσες μέσα στους οικισμούς σε καθημερινή βάση, σε 24ωρη λειτουργία».

Συμπλήρωσε πως, θα οριστούν και σημεία- “στέκια”, όπου κάτοικοι των οικισμών θα μπορούν να τους υποβάλουν τα παράπονά τους, έτσι ώστε «να είναι πλήρης η ενσωμάτωσή τους στη ζωή των οικισμών αυτών».

«Η πολιτική είναι μια υπόθεση η οποία οφείλει να παίρνει αποφάσεις. Εγώ δεν είμαι στο Υπουργείο για παρατηρητής, ούτε να περιγράφω τα προβλήματα. Είμαι εδώ για να διασφαλίσω την ασφάλεια των πόλεων, των συνοικιών, των γειτονιών και των ανθρώπων. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα που σχετίζεται με αυτού του είδους την εγκληματικότητα», κατέληξε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κοκκύτης: Κοκκύτης: Η επιστροφή μιας ξεχασμένης απειλής -Ρεκόρ κρουσμάτων μετά από 20 χρόνιαΕπιδημική έξαρση τη νόσου-Μέτρα...

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας-Τι περιλαμβάνει

Μίσθωση κατοικίας και οικοσυσκευή: Υπεγράφη η ΚΥΑ για δύο νέα χρηματικά βοηθήματα-Τα ποσά και οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Συνολικά 172 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής τον Οκτώβριο

O κοντινότερος εξωπλανήτης που έχει εντοπιστεί ίσως διαθέτει ωκεανό – Τι βρήκαν οι αστρονόμοι

Tado AI Assist: Προσαρμόζει έξυπνα τη θέρμανση του σπιτιού σου – Δείτε πώς
περισσότερα
14:02 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη ρύθμιση σχετικά με τη διοίκηση της ΔΕΘ

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για το άρθρο του νομοσχεδίο...
13:24 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου: Είμαστε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και των οικογενειών που ζητούν δικαιοσύνη

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι βρέθηκε και χθες το βράδυ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία καθημεριν...
13:16 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Κουτσούμπας: Να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Την ανάγκη «να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι», του πατέρα του 22χρονου Ντένις π...
12:47 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή-ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαβεβαιώσεις του προέδρου της Εξεταστικής για κατάθεση όσων εγγράφων ζητηθούν – Ενστάσεις της αντιπολίτευσης

Άνοιξε τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος