Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Εξετάζεται η ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τον 24χρονο Παλαιστίνιο που επιτέθηκε σε πολίτες και αστυνομικό

Δρομολογήθηκε η διαδικασία εξέτασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας από την Υπηρεσία Ασύλου για τον 24χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη, μετά τα βίαια περιστατικά που συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας (22/9) στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήδη ζητήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία η επίσημη ενημέρωση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Όπως είχε ήδη αναγγείλει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αυτό θα γίνεται σε κάθε περίπτωση που δικαιούχοι ασύλου εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα.

Τα περιστατικά βίας

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 24χρονος Παλαιστίνιος φέρεται να προκάλεσε επεισόδια και να τραυμάτισε πολίτη αλλά και αστυνομικούς στην Αθήνα.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 19:50 την Δευτέρα, επί της οδού Μάρνης, όπου ο 24χρονος επιτέθηκε σε αλλοδαπό άνδρα με γυάλινο μπουκάλι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι. Στη συνέχεια, αφαίρεσε από το θύμα ένα τσαντάκι που περιείχε σημαντικά έγγραφα και 600 ευρώ σε μετρητά. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 22:00, ο δράστης επιχείρησε νέα επίθεση, αυτή τη φορά εναντίον μιας νεαρής γυναίκας στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη. Κρατώντας μαχαίρι και ψαλίδι, προσπάθησε να τη μαχαιρώσει στην κοιλιακή χώρα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι επενέβησαν για να αποτρέψουν την επίθεση. Ο 24χρονος φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά, δαγκώνοντας έναν αστυνομικό και κλωτσώντας έναν δεύτερο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον οδηγήσουν στο Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 24χρονος δηλώνει άστεγος, ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της πρόκλησης βαριών και σοβαρών σωματικών βλαβών, όπως και για βία κατά υπαλλήλων.

