Ηρώ Μουκίου: Μετά τον όγκο στον νωτιαίο μυελό, νηστεύω, επισκέπτομαι την εκκλησία και κοινωνώ

Enikos Newsroom

lifestyle

Ηρώ Μουκίου

Για την περιπέτεια με την υγεία της μίλησε η Ηρώ Μουκίου στην Κατερίνα Καινούργιου.

«Μετά το πρόβλημα της υγείας μου, νηστεύω, επισκέπτομαι την εκκλησία, κοινωνώ και προσπαθώ να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Αυτός ο όγκος ήταν στην σπονδυλική στήλη, δηλαδή η κακοήθεια που δεν διαπιστώθηκε, έπρεπε να γίνει ένα χειρουργείο 12ωρο. Υπέγραψα ότι δεν θα μείνω τυφλή, κουτσή, ανάπηρη, γιατί είναι ένας όγκος μέσα στον νωτιαίο μυελό. Δεν είναι απλό πράγμα», είπε αρχικά η Ηρώ Μουκίου.

«Βέβαια τα χειρότερα, αλλά και πάλι υπήρχε ένας κίνδυνος και προσευχόμουν πάρα πολύ. Η προσευχή μου έδωσε δύναμη να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση και το παιδί ήταν 5-6 χρονών, ένας παράγων πιο επιβαρυντικός για το τι θα γίνει το παιδί αυτό. Δεν χάνω την πίστη μου με όλες τις δοκιμασίες» σημείωσε.

