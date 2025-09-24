Συμπλοκή ανηλίκων στη Λάρισα – Τα χτυπήματα με σιδηρογροθιά και η σύλληψη για ναρκωτικά

Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στη Λάρισα, όπου δύο ανήλικοι φέρονται να επιτέθηκαν χθες το μεσημέρι σε συνομήλικό τους, χτυπώντας τον με σιδηρογροθιά στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Οι δύο δράστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως μεταδίδει το onlarissa, σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η σιδηρογροθιά, που είχε πεταχτεί μέσα σε φρεάτιο, ενώ από τον έναν ανήλικο κατασχέθηκε και ένα ηλεκτρικό πατίνι, του οποίου η προέλευση διερευνάται.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ο ένας κατηγορείται επιπλέον για μη κατοχή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Βρέθηκαν συσκευασίες με κάνναβη στην κατοχή του θύματος

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή όταν, κατά τον έλεγχο στον ανήλικο παθόντα, βρέθηκε μία νάιλον συσκευασία που περιείχε 13 μικρότερες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 13,5 γραμμαρίων.

Η ποσότητα κατασχέθηκε και συνελήφθη τόσο ο ίδιος όσο και οι δύο ανήλικοι δράστες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με τον σχηματισμό ξεχωριστής δικογραφίας.

Την υπόθεση χειρίζεται πλέον η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ενώ οι ανήλικοι πρόκειται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.