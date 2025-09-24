Κουτσούμπας: Να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Κουτσούμπας: Να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Την ανάγκη «να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι», του πατέρα του 22χρονου Ντένις που έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, υπογραμμίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε δήλωσή του.

«Δέκατη μέρα απεργίας πείνας σήμερα του Πάνου Ρούτσι. Κυβέρνηση και δικαιοσύνη θα έχουν βαρύτατες ευθύνες αν συμβεί οτιδήποτε σε αυτόν τον άνθρωπο που ζητάει το αυτονόητο, να του επιτραπεί η εκταφή του παιδιού του για να κάνει όσες ενέργειες θεωρεί ο ίδιος απαραίτητες -και δικαιούται- προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια», δηλώνει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να “νίπτει τας χείρας της” πετώντας το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, όταν έχει πρωτοστατήσει στη συγκάλυψη του τραγικού εγκλήματος. Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να κάνει “τα στραβά μάτια”. Και μάλιστα προκλητικά να αναφέρει ότι “σημασία έχει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη”. Σημασία έχει να γίνει ουσιαστική έρευνα και ανάκριση, να διερευνηθούν πλήρως όλα τα αδικήματα και τα δεδομένα που τα στοιχειοθετούν, να αποδοθούν όλες οι κατηγορίες σε όλα τα πρόσωπα, όσο ψηλά κι αν φτάνουν. Να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι», τονίζει ο κ. Κουτσούμπας και καταλήγει:

«Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να παλεύει σε αυτήν την κατεύθυνση και δεν θα αφήσει “σε χλωρό κλαρί” κυβέρνηση και κράτος που νομίζουν ότι θα καταφέρουν να αθωώσουν τον μεγάλο ένοχο: Το σάπιο σύστημα και όλους όσοι το στηρίζουν. Θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

13:24 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

