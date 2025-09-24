Σίφνος: Μίνι οπλοστάσιο στο σπίτι και την επιχείρηση 48χρονου – Κατασχέθηκαν καραμπίνες, πιστόλια και εκατοντάδες φυσίγγια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σίφνος: Μίνι οπλοστάσιο στο σπίτι και την επιχείρηση 48χρονου – Κατασχέθηκαν καραμπίνες, πιστόλια και εκατοντάδες φυσίγγια

Καραμπίνες, πιστόλι, περίστροφο, φυσίγγια, μαχαίρια, ξιφολόγχες αλλά και χρηματικό ποσό που ξεπερνούσε τις 250.000 ευρώ είχε κρύψει στο σπίτι και την επιχείρησή του ένας 48χρονος στη Σίφνο, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη (23/9) από αστυνομικούς του Τμήματος Μήλου και του Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο επισταμένης διερεύνησης υπόθεσης όπλων, χθες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία του δράστη, την επιχείρηση του, καθώς και σε βοηθητικούς – αποθηκευτικούς χώρους αυτών, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν:

  • Πολεμικό τυφέκιο τύπου «KALASHNIKOV» με 2 γεμιστήρες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη (καβάτζα)
  • Περίστροφο
  • Πιστόλι τύπου στυλό
  • 4 κυνηγετικά όπλα (καραμπίνες)
  • 3 αεροβόλα (πιστόλι – περίστροφο – τυφέκιο)
  • 494 φυσίγγια στρατιωτικού τύπου
  • 446 φυσίγγια πυροβόλου όπλου
  • 20 κυνηγετικά φυσίγγια
  • 9 μαχαίρια διαφόρων ειδών, με λάμες από -15- έως -58- εκατοστών
  • 2 ξιφολόγχες
  • 2 σιγαστήρες
  • Διάφορα παρελκόμενα πολεμικών τυφεκίων (λαβή, κοντάκιο, φακός, λέιζερ κ.α.)
  • Γκλοπ
  • 252.480 ευρώ

Ο παράνομος οπλισμός, τα φυσίγγια και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν. Τα πυροβόλα όπλα θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κορυφαία Βρετανή νευροεπιστήμονας μιλά για τις μελέτες που συσχετίζουν τον αυτισμό με την παρακεταμόλη – «Είναι μόνο ενδείξ...

Άδωνις Γεωργιάδης προς διοικητές νοσοκομείων: «Δεν είμαστε σε μια δουλειά που δουλεύουμε 8ωρο»

ΟΔΔΗΧ για εξάμηνα έντοκα γραμμάτια: Υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού κατά 2,02 φορές – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την απόδο...

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι θα πληρώσουν έξτρα φόρο 22%

Τεστ προσωπικότητας: Το γλύκισμα που θα διαλέξετε αποκαλύπτει το είδος του έρωτα που σας ταιριάζει

Τι σημαίνει η φράση «κύριος οίδε» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:15 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Τα Ωνάσεια Σχολεία είναι σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση στη δημόσια παιδεία

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία στο Περιστέρι επισκέφθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 ο Πρωθυπουργός ...
14:11 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στη Φθιώτιδα – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγελάδα

Τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το βράδ...
13:49 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Συμπλοκή ανηλίκων στη Λάρισα – Τα χτυπήματα με σιδηρογροθιά και η σύλληψη για ναρκωτικά

Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στη Λάρ...
13:30 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 51χρονος που έσφαξε αρνί στο Σέιχ Σου για να τιμήσει το κουρμπάνι

Ελεύθερος αφέθηκε ο 51χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έσφαξε και έγδαρε ένα αρνί στο περιαστ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος