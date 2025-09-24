Σίφνος: Μίνι οπλοστάσιο στο σπίτι και την επιχείρηση 48χρονου – Κατασχέθηκαν καραμπίνες, πιστόλια και εκατοντάδες φυσίγγια

Καραμπίνες, πιστόλι, περίστροφο, φυσίγγια, μαχαίρια, ξιφολόγχες αλλά και χρηματικό ποσό που ξεπερνούσε τις 250.000 ευρώ είχε κρύψει στο σπίτι και την επιχείρησή του ένας 48χρονος στη Σίφνο, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη (23/9) από αστυνομικούς του Τμήματος Μήλου και του Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο επισταμένης διερεύνησης υπόθεσης όπλων, χθες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία του δράστη, την επιχείρηση του, καθώς και σε βοηθητικούς – αποθηκευτικούς χώρους αυτών, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν:
- Πολεμικό τυφέκιο τύπου «KALASHNIKOV» με 2 γεμιστήρες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη (καβάτζα)
- Περίστροφο
- Πιστόλι τύπου στυλό
- 4 κυνηγετικά όπλα (καραμπίνες)
- 3 αεροβόλα (πιστόλι – περίστροφο – τυφέκιο)
- 494 φυσίγγια στρατιωτικού τύπου
- 446 φυσίγγια πυροβόλου όπλου
- 20 κυνηγετικά φυσίγγια
- 9 μαχαίρια διαφόρων ειδών, με λάμες από -15- έως -58- εκατοστών
- 2 ξιφολόγχες
- 2 σιγαστήρες
- Διάφορα παρελκόμενα πολεμικών τυφεκίων (λαβή, κοντάκιο, φακός, λέιζερ κ.α.)
- Γκλοπ
- 252.480 ευρώ
Ο παράνομος οπλισμός, τα φυσίγγια και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν. Τα πυροβόλα όπλα θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.