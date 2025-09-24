Το δίχτυ – «Τζόναθαν»: Ένα συγκλονιστικό επεισόδιο για την παιδική κακοποίηση και την ανυπαρξία της πατρικής αγάπης

Ένα συγκλονιστικό επεισόδιο για την παιδική κακοποίηση και την ανυπαρξία της πατρικής αγάπης έρχεται την Παρασκευή στη σειρά “Το δίχτυ”.

Σε ένα πορνείο γίνεται έφοδος, έπειτα από καταγγελία πως εκεί υπάρχει πιθανότατα να εκδίδεται κι ένας ανήλικος. Πράγματι, η ομάδα ανακαλύπτει εκεί ένα έφηβο αγόρι. Το μόνο γνωστό γι’ αυτόν είναι το όνομά του: Τζόναθαν. Η Ατσάγιο, η μαντάμ του πορνείου, ισχυρίζεται πως τον έχει σαν γιο της. Το ίδιο λέει και το αγόρι. Ο Άγγελος, ο οποίος έχει μόλις χάσει τον γιο του, συνδέεται με τον μικρό, καθώς βλέπει σε αυτόν τον Μιχάλη. Σε μία συμπληρωματική έρευνα στους χώρους του πορνείου, ο Άγγελος ανακαλύπτει ορισμένες ακατάλληλες φωτογραφίες του Τζόναθαν, μόνο που όπως φαίνεται, αυτές τραβήχτηκαν σε μικρότερη ηλικία.

Εξοργίζεται με την Ατσάγιο, καθώς πιστεύει πως εκδίδει το παιδί, αλλά εκείνη τον βεβαιώνει πως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο Άγγελος παίρνει τον Τζόναθαν σπίτι του και ο μικρός αφήνει υπόνοιες για το παρελθόν του, το οποίο γνωρίζει η Ατσάγιο και η φίλη της, Μονίκ, ωστόσο διστάζει να αποκαλύψει. Η έρευνα παίρνει διαφορετική τροπή όταν συμβαίνουν δύο πράγματα: η Ατσάγιο δολοφονείται στο πορνείο και ο Τζόναθαν εξαφανίζεται. Οι υποψίες αρχικά πέφτουν πάνω του και σύντομα εντοπίζεται. Ωστόσο, ένα νέο πρόσωπο κάνει την εμφάνισή του: ο πατέρας του Τζόναθαν, Περικλής, ο οποίος είδε φωτογραφίες του μικρού στo internet και τον αναγνώρισε. Τους λέει πως ο μικρός Σπύρος, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, είχε εξαφανιστεί πριν από χρόνια και πίστευαν ότι είχε απαχθεί.

Φαίνεται πως η ιστορία ταιριάζει με τα γεγονότα όπως τα μαθαίνουν οι αστυνομικοί. Επιτρέπουν στον Περικλή να συναντηθεί με τον γιο του και, ενώ η Μονίκ λέει στους αξιωματικούς ότι ο Τζόναθαν στην πραγματικότητα το έσκασε επειδή ο πατέρας του τον κακοποιούσε, συνειδητοποιούν πως ο Περικλής και ο μικρός έχουν εξαφανιστεί. Στο ξενοδοχείο που ο Περικλής έχει παρασύρει τον γιο του, του αποκαλύπτει πως εκείνος είχε σκοτώσει τη μητέρα του. Ο Τζόναθαν το σκάει. Ο Περικλής τον καταδιώκει. Ο Τζόναθαν ειδοποιεί τον Άγγελο. Οι αξιωματικοί εντοπίζουν πατέρα και γιο σ’ ένα ναυπηγείο και σπεύδουν στο σημείο. Η εξέλιξη είναι τραγική…

Το επεισόδιο «Τζόναθαν» θέτει στο επίκεντρο τη ζωή των γυναικών στον κόσμο της πορνείας, την παιδική κακοποίηση και την πατρική αγάπη, καθώς και την ανυπαρξία αυτής.

Στο 2ο επεισόδιο του β’ κύκλου εμφανίζονται οι ηθοποιοί:

Νίκη Σερέτη (Ατσάγιο): Σεξεργάτρια που στο παρελθόν ήταν δασκάλα στη Νιγηρία. Έχει πάρει υπό την προστασία της τον Τζόναθαν, σαν δεύτερη μητέρα του.

Πηνελόπη Πλάκα (Μονίκ): Η καλύτερη φίλη της Ατσάγιο και ένας από τους λίγους ανθρώπους που γνωρίζει το μυστικό του Τζόναθαν.

Δημήτρης Λούσκος (Τζόναθαν): έφηβος που ζει στο πορνείο της Ατσάγιο από τότε που το έσκασε μαζί της από το σπίτι και τον κακοποιητή πατέρα του. Οι συνθήκες τον ανάγκασαν να ωριμάσει απότομα, γι’ αυτό και έχει συμπεριφορά και ομιλία ατόμου μεγαλύτερης ηλικίας.

Μιχάλης Οικονόμου (Περικλής Μαυρίδης – πατέρας Τζόναθαν, λογιστής): Άνθρωπος με διασυνδέσεις στην πόλη του, κακοποιούσε για χρόνια τον γιο του και σκότωσε τη σύζυγό του.

Την ομάδα των αστυνομικών απαρτίζουν οι Θοδωρής Αθερίδης (Άγγελος Βίος, υπαστυνόμος Α’), Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους (Αντιγόνη Μακρή, υποδιευθύντρια), Γιάννης Τσιμιτσέλης (Ανδρέας Καραλής, αστυνόμος Β’), Φιόνα Γεωργιάδη (Στέλλα Λέκκα, υπαστυνόμος), Κατερίνα Κρανίδη (Ρεβέκκα Αργυροπούλου, ανθυπαστυνόμος) και Σπύρος Μαραγκουδάκης (Βάσος Σεφέρντογλου, Ρομά ανθυπαστυνόμος).

Τους αστυνομικούς, στα επεισόδια της σειράς, πλαισιώνουν σε καίριους ρόλους, οι ηθοποιοί: Κώστας Φαλελάκης (Ευθύμης, σύζυγο της Αντιγόνης), Πέρης Μιχαηλίδης (Τίγρης), Άγγελος Παπαδημητρίου (Άλεξ), Αναστασία Γαλερού Βλάσση (κόρη της Αντιγόνης), Βαγγέλης Ψωμάς (ιατροδικαστής), Θάνος Τσακαλίδης (γιος του Άγγελου), Δημήτρης Ξηρός (Γκαρσόνι στο μπαρ του Τίγρη), Κωνσταντίνα Κουτσονάσιου (Όλγα, ψυχολόγος του τμήματος), Τζωρτζίνα Μεγαδούκα (Τζόρτζια, φίλη του Τίγρη).