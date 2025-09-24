ΟΗΕ: Εμπειρογνώμονες καλούν FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ από τις διοργανώσεις

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ κάλεσαν την FIFA και την UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ από όλες τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, επισημαίνοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα αποτελούσε «αναγκαία απάντηση στην συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα».

Σε ανακοίνωσή τους, τρεις ειδικοί εισηγητές και μέλη της Ομάδας Εργασίας για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επικαλέστηκαν προηγούμενα, όπως ο αποκλεισμός της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία, και επιβεβαίωσαν ότι το μποϊκοτάζ θα πρέπει να στοχεύει το κράτος και όχι μεμονωμένους παίκτες.

«Οι εθνικές ομάδες που εκπροσωπούν κράτη που διαπράττουν μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν και πρέπει να αποκλειστούν, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν», πρόσθεσαν.

Σε επικοινωνία με το AFP, η UEFA δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο, ενώ η FIFA δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για να απαντήσει. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες, οι οποίοι δεν μιλούν εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών, πιστεύουν ότι ο αποκλεισμός του Ισραήλ είναι «μια απαραίτητη απάντηση στην συνεχιζόμενη γενοκτονία».

Η έκκληση αυτή έρχεται καθώς αυξάνεται η πίεση εντός της διεθνούς κοινότητας. Ο πρώην ποδοσφαιριστής Έρικ Καντονά ζήτησε επίσης τον αποκλεισμό του Ισραήλ σε εκδήλωση στο Λονδίνο, καταγγέλλοντας «δύο μέτρα και δύο σταθμά» σε σύγκριση με τη μεταχείριση της Ρωσίας.

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ παροτρύνουν τις χώρες και τους αθλητικούς φορείς να μην παραμένουν ουδέτεροι απέναντι σε φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

