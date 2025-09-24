Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε ναυτικός στο Τζάνειο – Πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 20χρονος ημεδαπός ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 20χρονος πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο. Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

11:22 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

