Τηλεθέαση (23/9): Σέρρες και Porto Leone μπήκαν στην prime time – Τα νούμερα σε δυναμικό και γενικό κοινό

Η εβδομάδα… πρεμιέρας συνεχίζεται στα περισσότερα κανάλια με 2 σειρές να μπαίνουν στον ανταγωνισμό της prime time την Τρίτη (23/9). Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης έδειξαν ότι το κοινό συντονίστηκε στον Alpha και την σειρά Porto Leone.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Porto Leone – Πρεμιέρα 19,1%
- MEGA – Η γη της Ελιάς 17,5%
- ANT1 – Grand Hotel 13,4%
- ANT1 – Σέρρες – Πρεμιέρα 7,7%
- STAR – Φάρμα 7,2%
- SKAI – Exathlon 7%
- OPEN – Ξένη ταινία – Μις με το ζόρι 4%
LATE NIGHT
- MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα 15,8%
- ANT1 – Grand Hotel E 9,2%
- STAR – Ξένη ταινία – Rambo 5 8,4%
- ALPHA – Ξένη ταινία – The Guardian 8%
- OPEN – Status Quo 7,9%
- SKAI – Νόμος και τάξη 4,7%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Porto Leone – Πρεμιέρα 19,1%
- STAR – Φάρμα 10%
- MEGA – Η γη της Ελιάς 9,6%
- ANT1 – Σέρρες – Πρεμιέρα 8,8%
- ANT1 – Grand Hotel 7,8%
- OPEN – Ξένη ταινία – Μις με το ζόρι 6,6%
- SKAI – Exathlon 6,2%
LATE NIGHT
- MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα 10,4%
- ANT1 -Grand Hotel E 10,3%
- STAR – Ξένη ταινία – Rambo 5 8,8%
- OPEN – Status Quo 7,1%
- ALPHA – Ξένη ταινία – The Guardian 5,8%
- SKAI – Νόμος και τάξη 2,4%