Τηλεθέαση (23/9): Σέρρες και Porto Leone μπήκαν στην prime time – Τα νούμερα σε δυναμικό και γενικό κοινό

Η εβδομάδα… πρεμιέρας συνεχίζεται στα περισσότερα κανάλια με 2 σειρές να μπαίνουν στον ανταγωνισμό της prime time την Τρίτη (23/9). Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης έδειξαν ότι το κοινό συντονίστηκε στον Alpha και την σειρά Porto Leone.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Porto Leone – Πρεμιέρα 19,1%
  • MEGA – Η γη της Ελιάς 17,5%
  • ANT1 – Grand Hotel 13,4%
  • ANT1 –  Σέρρες – Πρεμιέρα  7,7%
  • STAR – Φάρμα  7,2%
  • SKAI – Exathlon  7%
  • OPEN – Ξένη ταινία – Μις με το ζόρι  4%
    LATE NIGHT
  • MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα  15,8%
  • ANT1 – Grand Hotel E  9,2%
  • STAR – Ξένη ταινία – Rambo 5  8,4%
  • ALPHA – Ξένη ταινία – The Guardian  8%
  • OPEN – Status Quo 7,9%
  • SKAI – Νόμος και τάξη  4,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Porto Leone – Πρεμιέρα 19,1%
  • STAR – Φάρμα 10%
  • MEGA – Η γη της Ελιάς 9,6%
  • ANT1 – Σέρρες – Πρεμιέρα 8,8%
  • ANT1 – Grand Hotel 7,8%
  • OPEN – Ξένη ταινία – Μις με το ζόρι 6,6%
  • SKAI – Exathlon 6,2%
    LATE NIGHT
  • MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα 10,4%
  • ANT1 -Grand Hotel E 10,3%
  • STAR – Ξένη ταινία – Rambo 5 8,8%
  • OPEN – Status Quo 7,1%
  • ALPHA – Ξένη ταινία – The Guardian 5,8%
  • SKAI – Νόμος και τάξη 2,4%

