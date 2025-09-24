Τηλεθέαση (23/9): Σέρρες και Porto Leone μπήκαν στην prime time – Τα νούμερα σε δυναμικό και γενικό κοινό

Η εβδομάδα… πρεμιέρας συνεχίζεται στα περισσότερα κανάλια με 2 σειρές να μπαίνουν στον ανταγωνισμό της prime time την Τρίτη (23/9). Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης έδειξαν ότι το κοινό συντονίστηκε στον Alpha και την σειρά Porto Leone.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Porto Leone – Πρεμιέρα 19,1%

MEGA – Η γη της Ελιάς 17,5%

ANT1 – Grand Hotel 13,4%

ANT1 – Σέρρες – Πρεμιέρα 7,7%

STAR – Φάρμα 7,2%

SKAI – Exathlon 7%

OPEN – Ξένη ταινία – Μις με το ζόρι 4%

LATE NIGHT

MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα 15,8%

ANT1 – Grand Hotel E 9,2%

STAR – Ξένη ταινία – Rambo 5 8,4%

ALPHA – Ξένη ταινία – The Guardian 8%

OPEN – Status Quo 7,9%

SKAI – Νόμος και τάξη 4,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό