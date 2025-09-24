Ένστολοι και δημόσιο: Πώς θα δοθούν αυξήσεις 1 δισ. ευρώ – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Αυξήσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα δουν συνολικά το 2026 σχεδόν 660.000 δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και ένστολοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους μετά τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αυτό προκύπτει από τις σχετικές δηλώσεις που έκανε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και διευκρίνισε πως το παραπάνω όφελος θα προέλθει από:

τις αυξήσεις αποδοχών σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η Οκτωβρίου 2025 και θα προκαλέσουν κόστος 240 εκατ. ευρώ στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026

από την 1η Οκτωβρίου 2025 και θα προκαλέσουν κόστος 240 εκατ. ευρώ στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026 τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, συνολικού κόστους 400 εκατ. ευρώ το 2026, λόγω μειώσεων στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών του 2026

ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, συνολικού κόστους 400 εκατ. ευρώ το 2026, λόγω μειώσεων στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών του 2026 την αύξηση στον κατώτατο μισθό από την 1η-4-2026 που με τη σειρά της θα οδηγήσει, από την ίδια ημερομηνία, σε αύξηση όλων των βασικών μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και θα έχει συνολικό δημοσιονομικό κόστος 360 εκατ. ευρώ.

«Το κόστος από την εφαρμογή του 13ου μισθού θα ήταν 1,35 δισ. ευρώ κι εμείς δίνουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Τα οφέλη

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά το πώς θα προκύψουν τα παραπάνω οφέλη για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και ποιοι ακριβώς θα τα καρπωθούν.

Από 82 ευρώ έως 575 ευρώ τον μήνα σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Εντός του Νοεμβρίου του 2025 θα καταβληθούν αυξήσεις στις αποδοχές των αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025. Βάσει των όσων ήδη έχουν ανακοινωθεί, oι αλλαγές που θα ισχύσουν στα μισθολόγια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα είναι οι εξής:

Ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.

Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού.

Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.

Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη.

Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.

Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων.

Αυξάνεται περαιτέρω το επίδομα θέσης ευθύνης.

Επιπλέον για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται νέο επίδομα διοίκησης.

Από την εφαρμογή των παραπάνω αλλαγών θα προκύψουν αυξήσεις από 82 έως και 575 ευρώ τον μήνα στις συνολικές αποδοχές της συντριπτικής πλειονότητας των 150.000 και πλέον αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Εξαίρεση από το εύρος των αυξήσεων αυτών θα ισχύσει για τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στον οποίο θα χορηγηθεί αύξηση 1.735 ευρώ τον μήνα, τους αρχηγούς Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, στους οποίους θα δοθούν αυξήσεις 1.580 ευρώ τον μήνα και τον γενικό επιθεωρητή Στρατού, τον αρχηγό Στρατιάς και τους αρχηγούς των Σωμάτων Ασφαλείας στους οποίους θα καταβληθεί αύξηση 1.045 ευρώ τον μήνα. Επιπλέον, εκτός του εύρους των αυξήσεων που θα ισχύσουν για τη συντριπτική πλειονότητα των ενστόλων βρίσκονται και οι πλέον χαμηλόβαθμοι μόνιμοι υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων στους οποίους θα χορηγηθούν αυξήσεις από 28 έως 72 ευρώ τον μήνα.

Φοροελαφρύνσεις για δημοσίους υπαλλήλους

Από την 1η-1-2026 οι καθαρές αποδοχές των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου που υπερβαίνουν τα 820 – 850 ευρώ μηνιαίως θα αυξηθούν λόγω των μειώσεων στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσει η εφαρμογή των νέων ευνοϊκότερων κλιμάκων φορολογίας εισοδήματος κατά τον υπολογισμό των κρατήσεων αυτών.

Οι νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, προβλέπουν, ειδικότερα, μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος κυμαινόμενες από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες, για τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φθάνουν ακόμη και τις 22 ποσοστιαίες μονάδες!

Λόγω των μειώσεων στις κρατήσεις φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν από τις νέες ευνοϊκότερες κλίμακες φορολογίας των εισοδημάτων, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, τα καθαρά ποσά των μηνιαίων αποδοχών που θα λάβουν από τον Ιανουάριο του 2026 εκατοντάδες χιλιάδες πολιτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου θα είναι αυξημένα κατά 1,67 έως και 275 ευρώ τον μήνα.

Ειδικά στους νέους υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, ηλικίας μέχρι 30 ετών, οι αυξήσεις στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές θα είναι μεγαλύτερες, καθώς οι νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος, που θα εφαρμοστούν ειδικά γι’ αυτούς, κατά τον υπολογισμό των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος από τον προσεχή Ιανουάριο, θα είναι ακόμη πιο ευνοϊκές σε σύγκριση με αυτές που θα ισχύσουν για τους συναδέλφους τους ηλικίας μεγαλύτερης των 30 ετών.

Ανεβαίνουν οι βασικοί μισθοί στο Δημόσιο

Πέραν της εισοδηματικής ωφέλειας από τη μείωση των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος, όλοι οι υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των ενστόλων, θα λάβουν πρόσθετες αυξήσεις το 2026. Αναλυτικά:

Με τους μισθούς του Απριλίου του 2026, θα λάβουν όλοι οι υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου (πολιτικοί υπάλληλοι υπουργείων και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί πυροσβέστες, δικαστικοί, ιατροί ΕΣΥ, ερευνητές, πανεπιστημιακοί, διπλωματικοί υπάλληλοι κ.λπ.) μια οριζόντια αύξηση 30, 35 ή 40 ευρώ στις μικτές αποδοχές τους, ίδια με αυτήν που θα χορηγηθεί στον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα από την 1η Απριλίου 2026.

Θα αυξηθούν η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα δίδακτρα τέκνων.

Θα αναγνωριστεί μισθολογικά, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, το δίπλωμα του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι.

Θα θεσπιστεί αφορολόγητο για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.

Οι πίνακες

