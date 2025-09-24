Συνελήφθη 36χρονος που έτρεχε με 205 χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου – Τα βίντεο που αναρτούσε ο ίδιος στα social media

Ένας 36χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη, καθώς εντοπίστηκε να κινείται επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα.

Οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και αφού ταυτοποίησαν τον οδηγό του οχήματος, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα του περιστατικού, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει και δεύτερο βίντεο σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε βίντεο