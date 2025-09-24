Συνελήφθη 36χρονος που έτρεχε με 205 χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου – Τα βίντεο που αναρτούσε ο ίδιος στα social media

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συνελήφθη 36χρονος που έτρεχε με 205 χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου – Τα βίντεο που αναρτούσε ο ίδιος στα social media

Ένας 36χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη, καθώς εντοπίστηκε να κινείται επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα.

Οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και αφού ταυτοποίησαν τον οδηγό του οχήματος, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα του περιστατικού, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει και δεύτερο βίντεο σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε βίντεο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Lancet: Η έκθεση των παιδιών σε πλαστικά μπορεί να προκαλέσει παχυσαρκία, υπογονιμότητα και άσθμα – Πώς θα τα προστατεύσουμ...

Παιδίατροι: Απαράδεκτες και επικίνδυνες οι δηλώσεις Τραμπ για παρακεταμόλη, εμβόλια και αυτισμό

Μετεγγραφές φοιτητών: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για την πρόσληψη 1.000 επιπλέον ανέργων: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων-Ποιους αφο...

Ασταμάτητη ενέργεια για 3 ζώδια αυτή την περίοδο – Αλλάζουν τα πάντα

Plaisiopro.gr: Aνανεωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για τις εταιρικές αγορές από το Πλαίσιο
περισσότερα
11:22 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Η ανακοίνωση της εταιρείας για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Blue Star Ferries, σχετικά με τον 20χρονο ναυτικό του πλοίου που...
11:15 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Χρηματικό βοήθημα στους πληγέντες ενοίκους της πολυκατοικίας

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος προς τα πληγέν...
10:58 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός»

Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός». Ο σταθμός είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λό...
10:18 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε ναυτικός στο Τζάνειο – Πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 20χρονος ημεδαπός να...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος