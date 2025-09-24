Γιώργος Παράσχος για τον καρκίνο: «Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι μην προλάβω να χαρώ την κόρη μου»

Ο Γιώργος Παράσχος παραχώρησε συνέντευξη στο Breakfast@Star και μίλησε για τη μάχη του με τον καρκίνο.

«Το πρόβλημα υγείας μου με έκανε να αναθεωρήσω πολλά πράγματα, από την άποψη ότι την πίεση και το άγχος που δεχόμουν, το θεωρούσα φυσιολογικό. Μετά τον καρκίνο, που ακόμα παλεύω, κατάλαβα ότι δεν είναι τίποτα από όλα αυτά φυσιολογικό. Κατάλαβα ότι αυτό που είναι φυσιολογικό για εμένα, είναι αυτό που θέλω εγώ χωρίς αυτό να ακούγεται εγωιστικό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κατά τη διάρκεια της μάχης μου με τον καρκίνο, δεν απομακρύνθηκε κανείς από δίπλα μου, ίσα ίσα με πλησίασαν και περισσότεροι. Ακόμα και η πρώην σύντροφός μου ήταν εκεί. Και η νυν σύντροφός μου ήταν, επίσης, εκεί με έναν άλλο τρόπο. Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι μην προλάβω να χαρώ την κόρη μου» συμπλήρωσε.

Ο Γιώργος Παράσχος μίλησε και για την απώλεια του πατέρα του που του στοίχισε. «Αν τον είχα σήμερα κοντά μου, θα του έλεγα ευχαριστώ που δεν πρόλαβα να του πω» σημείωσε.