Μπισμπίκης για Βανδή: «Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δεν θα είμαι»

Porto Leone Μπισμπίκης

Οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του Alpha «Porto Leone», το απόγευμα της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου παρακολούθησαν το πρώτο επεισόδιο της σειράς, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Η Δέσποινα Βανδή βρέθηκε στο πλευρό του συντρόφου της.

 

Η κάμερα της εκπομπής του Happy Day βρέθηκε στον χώρο που προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο, με τους συντελεστές να κάνουν δηλώσεις μετά την προβολή.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά, μίλησε για τον ρόλο του λέγοντας: «Είχα ασχοληθεί παλαιότερα με τα Κόκκινα Φανάρια, είχα κάνει μια παράσταση, όποτε το backround της Τρούμπας το γνώριζα πολύ καλά. Είδα ταινίες και διάβασα βιβλία για να μπορέσω να υποστηρίζω τον χαρακτήρα και την ατμόσφαιρα της εποχής».

«Θα είμαι στη Ναταλία το Σάββατο αλλά μετά θα πάω στη δεύτερη πρεμιέρα της Δέσποινας, θέλω πολύ να τη δω, οπότε το Σάββατο το βράδυ θα είμαι Θεσσαλονίκη. Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δεν θα είμαι», συμπλήρωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

