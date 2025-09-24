Τηλεθέαση (23/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τρίτη (23/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 20,5%
- SKAI- Σήμερα 18,4%
- ALPHA – Happy Day 12,6%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 12,3%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,1%
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Super Κατερίνα 14,5%
- SKAI – Αταίριαστοι 14,3%
- MEGA – Buongiorno 13,1%
- ANT1 – Το Πρωινό 12,4%
- OPEN – 10 παντού 8,7%
- STAR – Breakfast@Star 7,4%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 14,4%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 14,1%
- SKAI – Live You 10,1%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 8,9%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,8%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,2%
- STAR – Firts Dates 5,3%
Απογευματινή ζώνη
- STAR – Ο τροχός της τύχης – 19,3%
- MEGA – Live News 16,1%
- MEGA – The Chase 13,1
- STAR – Cash or trash 12,2%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 15%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10%
- ALPHA – Deal 15,6%
- ANT1 – 5X5 9,1%
- OPEN- Καθαρές κουβέντες 7,2%
- SKAI- Το ‘χουμε! 5%
- SKAI- Power Talk 4,8%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 21,4%
- ALPHA – Happy Day 13,9
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 9,4
- SKAI- Σήμερα 8,6
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,7
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Super Κατερίνα 18,7%
- ANT1 – Το Πρωινό 11,5%
- MEGA – Buongiorno 10,3%
- STAR – Breakfast@Star 10,6%
- SKAI – Αταίριαστοι 4,6%
- OPEN – 10 παντού 4,2%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 16,5%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 13%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 10,5%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 10,2%
- STAR – Firts Dates 5,9%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,3%
- SKAI – Live You 3,8%
Απογευματινή ζώνη
- STAR – Ο τροχός της τύχης 14,5%
- MEGA – The Chase 13,7%
- MEGA – Live News 13,5%
- STAR – Cash or trash 12%
- ALPHA – Deal 10,5%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 10,3%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,3%
- ANT1 – 5X5 7,9%
- OPEN – Καθαρές κουβέντες 5,9%
- SKAI – Το ‘χουμε! 3,2%
- SKAI -Power Talk 2,8%