Τηλεθέαση (23/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τρίτη (23/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 20,5%

SKAI- Σήμερα 18,4%

ALPHA – Happy Day 12,6%

OPEN- Ώρα Ελλάδος 12,3%

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,1%

Ζώνη 10-1

ALPHA – Super Κατερίνα 14,5%

SKAI – Αταίριαστοι 14,3%

MEGA – Buongiorno 13,1%

ANT1 – Το Πρωινό 12,4%

OPEN – 10 παντού 8,7%

STAR – Breakfast@Star 7,4%

Μεσημεριανή ζώνη

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 14,4%

ANT1 – Αποκαλύψεις 14,1%

SKAI – Live You 10,1%

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 8,9%

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,8%

SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,2%

STAR – Firts Dates 5,3%

Απογευματινή ζώνη

STAR – Ο τροχός της τύχης – 19,3%

MEGA – Live News 16,1%

MEGA – The Chase 13,1

STAR – Cash or trash 12,2%

ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 15%

ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10%

ALPHA – Deal 15,6%

ANT1 – 5X5 9,1%

OPEN- Καθαρές κουβέντες 7,2%

SKAI- Το ‘χουμε! 5%

SKAI- Power Talk 4,8%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 21,4%

ALPHA – Happy Day 13,9

OPEN- Ώρα Ελλάδος 9,4

SKAI- Σήμερα 8,6

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,7

Ζώνη 10-1

ALPHA – Super Κατερίνα 18,7%

ANT1 – Το Πρωινό 11,5%

MEGA – Buongiorno 10,3%

STAR – Breakfast@Star 10,6%

SKAI – Αταίριαστοι 4,6%

OPEN – 10 παντού 4,2%

Μεσημεριανή ζώνη

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 16,5%

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 13%

ANT1 – Αποκαλύψεις 10,5%

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 10,2%

STAR – Firts Dates 5,9%

SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,3%

SKAI – Live You 3,8%

Απογευματινή ζώνη