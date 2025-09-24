Τηλεθέαση (23/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Φωτογραφία: Freepik

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τρίτη (23/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Τηλεθέαση (23/9): Σέρρες και Porto Leone μπήκαν στην prime time – Τα νούμερα σε δυναμικό και γενικό κοινό

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 20,5%
  • SKAI- Σήμερα 18,4%
  • ALPHA – Happy Day 12,6%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 12,3%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,1%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 14,5%
  • SKAI –  Αταίριαστοι 14,3%
  • MEGA – Buongiorno 13,1%
  • ANT1 – Το Πρωινό 12,4%
  • OPEN – 10 παντού 8,7%
  • STAR – Breakfast@Star 7,4%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 14,4%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 14,1%
  • SKAI – Live You 10,1%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 8,9%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,8%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,2%
  • STAR – Firts Dates 5,3%

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Ο τροχός της τύχης – 19,3%
  • MEGA – Live News 16,1%
  • MEGA – The Chase 13,1
  • STAR – Cash or trash 12,2%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 15%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10%
  • ALPHA – Deal 15,6%
  • ANT1 – 5X5 9,1%
  • OPEN- Καθαρές κουβέντες 7,2%
  • SKAI- Το ‘χουμε! 5%
  • SKAI- Power Talk 4,8%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 21,4%
  • ALPHA – Happy Day 13,9
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 9,4
  • SKAI- Σήμερα 8,6
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,7

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 18,7%
  • ANT1 – Το Πρωινό 11,5%
  • MEGA – Buongiorno 10,3%
  • STAR – Breakfast@Star 10,6%
  • SKAI – Αταίριαστοι 4,6%
  • OPEN – 10 παντού 4,2%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 16,5%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 13%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 10,5%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 10,2%
  • STAR – Firts Dates 5,9%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,3%
  • SKAI – Live You 3,8%

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Ο τροχός της τύχης 14,5%
  • MEGA – The Chase 13,7%
  • MEGA – Live News 13,5%
  • STAR – Cash or trash  12%
  • ALPHA – Deal  10,5%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 10,3%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,3%
  • ANT1 – 5X5  7,9%
  • OPEN – Καθαρές κουβέντες 5,9%
  • SKAI – Το ‘χουμε! 3,2%
  • SKAI -Power Talk 2,8%

 

περισσότερα
