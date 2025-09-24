Τουρκικός Τύπος: Υποβαθμίζει την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη και Ερντογάν – Το δηκτικό άρθρο γνώμης της Milliyet

Απουσιάζει από τον τουρκικό Τύπο, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, η είδηση της ακύρωσης της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στις πρώτες θέσεις των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων της Τουρκίας βρίσκεται η επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού πρoέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του στην Ουάσινγκτον και η ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και κυρίως οι δηλώσεις του για την Γάζα.

Εξαίρεση αποτελεί ένα άρθρο γνώμης του δημοσιογράφου Οζάι Σεντίρ στην εφημερίδα Μilliyet. Ο δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι χθες πέρασε σχεδόν όλο το απόγευμα να απαντάει σε τηλέφωνα από Έλληνες συναδέλφους. Εξηγεί ότι δεν υπάρχει κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα τηλεφωνήματα αυτά του έδειξαν ότι υπάρχει κάτι μη υγιές στην ελληνική πλευρά.

Για να αιτιολογήσει την θέση του απόσπασμα από απόψεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου σε άρθρο του τον περασμένο Αύγουστο που γράφει: «Η πρώτη είναι η εμμονή σε μια αντίληψη για το ρόλο της Τουρκίας, όπου κυριαρχεί η αίσθηση της απειλής και του φόβου. (…) Η εμμονή μας να βλέπουμε την Τουρκία αποκλειστικά ως απειλή έχει ήδη επιβαρύνει όχι μόνο τη διεθνή θέση της χώρας αλλά και την ψυχολογία των Ελλήνων πολιτών».

Ο Τούρκος δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι στην Ελλάδα υπογραμμίζεται η είδηση ότι ο Ερντογάν θα πάει στον Λευκό Οίκο αλλά ο Μητσοτάκης δεν έχει λάβει πρόσκληση. Ο Μητσοτάκης φιλοξενήθηκε στον Λευκό Οίκο τον Μάιο του 2022, του επετράπη να μιλήσει στη Γερουσία των ΗΠΑ. Τότε, ούτε τα τουρκικά ΜΜΕ ούτε ο τουρκικός λαός είχαν εμπλακεί σε μία υστερία τύπου ‘υπάρχει πρόσκληση στην Αθήνα, αλλά όχι σε εμάς’, τονίζει ο Οζάι Σεντίρ.

Εξηγεί ότι σε εκείνη την συνάντηση η ελληνική πλευρά ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να μην γίνει η πώληση των F-35 στην Τουρκία και επειδή η Ελλάδα επέλεξε να θίξει ένα τέτοιο θέμα χωρίς την παρουσία της Άγκυρας τα δύο επόμενα χρόνια δεν υπήρξε ελληνοτουρκικός διάλογος.

Ο ελληνικός λαός μπορεί να είναι σίγουρος ότι τα θέματα που σχετίζονται με την Αθήνα δεν είναι μεταξύ των αντικειμένων στην σακούλα του Ερντογάν όταν πάει στον Λευκό Οίκο. Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, ο ισραηλινός επεκτατισμός, τονίζει ο Οζάι Σεντίρ.

Υποστηρίζει ότι οι λόγοι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έλαβε πρόσκληση για τον Λευκό Οίκο είναι δύο. Πρώτον επειδή η ελληνική πλευρά και οι Έλληνες ομογενείς στήριξαν πολύ τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ αλλά και διότι η ελληνική διπλωματία στο διάστημα 2021 – 2022 έδωσε στους Αμερικανούς περισσότερα από όσα ήθελαν από την Ελλάδα.

Είναι περίεργο να επιτρέπεις να γίνει η Ελλάδα φυλάκιο των ΗΠΑ επ’ αόριστον με μία μόνο υπογραφή και μετά να αναρωτιέσαι γιατί συμβαίνει αυτό, σχολίασε ο δημοσιογράφος.

Επιπλέον αναφέρεται και στα εξοπλιστικά και αφήνει να εννοηθεί ότι η Τουρκία έχει μία ακμάζουσα αμυντική βιομηχανία και δεν χρειάζεται τα μαχητικά F-35. Παράλληλα σημειώνει ότι η Ελλάδα θέλει να αγοράσει μεταχειρισμένες φρεγάτες από την Ιταλία προκειμένου να πείσει την Ρώμη να διαρρήξει τους δεσμούς της με την Άγκυρα. Η Τουρκία δεν σκέφτεται να βλάψει τις σχέσεις της με την Ιταλία επειδή θα πουλήσει φρεγάτες στην Ελλάδα. Κοιτάζοντας τη διπλωματία, τη ζωή και τις άλλες χώρες μέσω της Τουρκίας βλάπτει περισσότερο την Ελλάδα, τονίζει ο Τούρκος δημοσιογράφος.

Αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι σε άλλα άρθρα του τουρκικού Τύπου αλλά και σε δημοσιεύματα της εφημερίδας Milliyet σημειώνεται ότι ο Ερντογάν θα πιέσει τον Τραμπ για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ταυτόχρονα στην Daily Sabah υπάρχει δημοσίευμα για την συνάντηση του Τούρκου προέδρου με αντιπροσωπεία της Λιβύης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το οποίο δείχνει ότι ο Τούρκος πρόεδρος προωθεί ξεκάθαρα την τουρκική ατζέντα στην ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την Daily Sabah, ο Ερντογάν στην συνάντηση δήλωσε ότι θα η τουρκική και η λιβυκή πλευρά θα συνεχίσουν να εντείνουν τις προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Τουρκίας και της Λιβύης στην ανατολική Μεσόγειο και για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

«Η Τουρκική Δημοκρατία αποτελεί βασικό παράγοντα στην περιοχή και επιδιώκει να επεκτείνει την επιρροή της στη Λιβύη. Ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν επισκέφθηκε πρόσφατα τη χώρα, ενώ η Άγκυρα προσέγγισε επίσης τον Χαλίφα Χαφτάρ που εδρεύει στα ανατολικά για περισσότερη συνεργασία, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στην πολιτική της στη Λιβύη. Η Τουρκία επιδιώκει την έγκριση του κοινοβουλίου που εδρεύει στο Τομπρούκ, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τον Χαφτάρ, για μια συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών το 2019 με την αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση στην Τρίπολη», σημειώνει η εφημερίδα.