Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική – Δείτε πού έχει μποτιλιάρισμα

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας αποτελεί πλέον καθημερινό «πονοκέφαλο» για τους οδηγούς, με τις καθυστερήσεις δυστυχώς να έχουν γίνει μέρος της ρουτίνας τους. Σήμερα, η κατάσταση είναι από το πρωί πολύ δύσκολη, καθώς παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα σε βασικούς οδικούς άξονες, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και την υπομονή των οδηγών να δοκιμάζεται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τροχαία η κίνηση είναι αυξημένη στην έξοδο Αθηνών-Κορίνθου, στην είσοδο και την έξοδο της Αθηνών – Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος και κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος), στην Πέτρου Ράλλη, στην Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, και στο ρεύμα της λεωφόρου Κατεχάκη από Ηλιούπολη, στην άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίαςς, στην άνοδο και την κάθοδο της Βασ. Σοφίας, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στην Καλλιρόης, στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, στην Σταδίου, στην Βασ. Αμαλίας, στη Φιλελλήνων, στη λεωφόρο Ηλιουπόλεως, στο λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραισκάκη – ρεύμα προς Πειραιά και Πηγαδάκια έως Αλίμου -ρεύμα προς Πειραιά) , στη Βάρης-Κορωπίου και στη λεωφόρο Σχιστού.

Επίσης, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο της Κηφισίας και καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Επίσης, καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 20΄-25΄από Μαραθώνος έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία, Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄ από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

