Eπίθεση αρκούδας στη Δόλιανη Ζαγορίου: Τραυμάτισε ηλικιωμένο στην αυλή του σπιτιού του

Enikos Newsroom

κοινωνία

αρκούδα
ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ

Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ένας ηλικιωμένος από τη Δόλιανη Ζαγορίου έπειτα από επίθεση αρκούδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του epiruspost.gr, ο ηλικιωμένος δέχθηκε την επίθεση στην αυλή του σπιτιού του. Συγχωριανοί του που άκουσαν τις φωνές έτρεξαν για βοήθεια και βρήκαν τον γείτονά τους αιμόφυρτο.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο για την διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι οι αρκούδες συχνά φτάνουν μέσα στα χωριά καθώς ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί, προκαλούν ζημιές σε καλλιέργειες και σε καρποφόρα δέντρα όμως το συγκεκριμένο συμβάν είναι πρωτοφανές για το Ζαγόρι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το φρούτο που είναι καλύτερο και από το μήλο για το ανοσοποιητικό, την υγεία της καρδιάς και των οστών, σύμφωνα ...

51χρονος νευρολόγος έχασε 30 κιλά με απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής: «Μείωσα τις ώρες που εργαζόμουν και άρχισα να χάνω βάρο...

Δύο «νέα ειδικά» βοηθήματα ύψους 700 ευρώ και 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ σε 3.750 πολίτες: Ποιοι θα τα λάβουν και πότε

Συντάξεις Οκτωβρίου: Ποιοι συνταξιούχοι πηγαίνουν σήμερα στα ΑΤΜ- Πότε θα δοθεί η 4η δόση του επιδόματος παιδιού

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που πίνει τσάι σε 17 δευτερόλεπτα

Microsoft: Έρχονται τα βίντεο wallpapers στα Windows 11
περισσότερα
09:35 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Χανιά: Νεκρός 19χρονος στο σπίτι του – Τον βρήκε η μητέρα του

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας 19χρονος τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 24/9...
09:24 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Εκτός λειτουργίας ο σταθμός του μετρό «Ευαγγελισμός»

Κλειστός είναι ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός» , σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ. Συγκεκριμ...
09:17 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική – Δείτε πού έχει μποτιλιάρισμα

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας αποτελεί πλέον καθημερινό «πονοκέφαλο» για τους οδηγούς, με ...
09:03 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Βαρύ πένθος στον Βόλο: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 21χρονο φοιτητή – Σε δύο μέρες θα επέστρεφε στην Αθήνα για την εξεταστική του

Ένα βαρύ πέπλο θλίψης έχει απλωθεί στον Βόλο, μετά τον ξαφνικό χαμό του 21χρονου Ιάσονα, που έ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος